Carnaval protegido: distribuição gratuita de preservativos nos terminais de ônibus

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informam que os terminais municipais contam com cestos de distribuição gratuita de preservativos. A medida, que ocorre permanentemente desde 2015 em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e as concessionárias SP Terminais Noroeste e SPS VivaCidade, tem sua importância ampliada neste período de Carnaval para garantir prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) dos foliões que planejam curtir os blocos espalhados pela cidade.

A Prefeitura reforça a importância dos cuidados com a prevenção às ISTs, doenças causadas por vírus, bactérias e vários outros micro-organismos, que são transmitidos através da relação sexual desprotegida, neste carnaval. Em média, são disponibilizados cerca de 3 milhões de preservativos por mês nos terminais municipais.

Além dos cuidados com a saúde, é importante sempre lembrar do respeito às pessoas e que não é não.

Terminais Municipais com preservativos disponíveis

Amaral Gurgel, Bandeira, Princesa Isabel, Parque Dom Pedro II, Mercado, A E Carvalho, Aricanduva, Vila Carrão, Penha, São Miguel, Sapopemba/Teotônio Vilela, Cidade Tiradentes, Pirituba, Lapa, Sacomã, Vila Prudente, Campo Limpo, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, João Dias, Pinheiros, Santo Amaro, Varginha, Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, Água Espraiada, Parelheiros e os hidroviários Parque Linear Cantinho do Céu e Mar Paulista – Bruno Covas