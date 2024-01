Carnaval no Shopping Ibirapuera terá banda e concurso de fantasias para a criançada

O Shopping Ibirapuera está pronto para proporcionar momentos inesquecíveis de diversão neste carnaval. Para isso, preparou uma programação muito especial para animar crianças e acolher toda a família nos dias de festa.

O Piso Moema será palco do agito entre os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, contará com uma bandinha carnavalesca para garantir a diversão da criançada, barracas de adereços, um DJ que irá tocar nos intervalos da banda e um concurso de fantasias.

As crianças irão participar de um desfile de fantasias no local. Ao final, o público fará a escolha das fantasias mais criativas. A premiação será simbólica, com a entrega de faixa de miss e mister carnaval 2024 para os pequenos.

Não perca a oportunidade de trazer os seus filhos para viver momentos de alegria e descontração no Carnaval no Shopping Ibirapuera!

Serviço:

Local: Piso Moema (ao lado do Banco Itaú)

Dias – 10, 11, 12 e 13 de fevereiro.

Horário – 15h às 19h

*Entrada Gratuita

Programação musical

DJ – 14h às 15h

Banda – 15h às 16h

DJ – 16h às 17h

Banda – das 17h às 18h

*Concurso a partir das 18h