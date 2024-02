Carnaval 2024 no ParkShopping São Caetano: bloquinho, bailinhos e muita diversão

O Carnaval de 2024 no ParkShopping São Caetano promete muita folia para toda a família. Com atividades programadas de 10 a 13 de fevereiro, a folia contará com bloquinho, bailinhos e oficina para garantir a diversão dos pequenos.

No sábado, dia 10 de fevereiro, o bloquinho itinerante dará início a esta grande festa, levando muita animação pelos dois pisos do shopping. Serão 4 saídas: 13h, 15h, 17h e 19h e o ponto de encontro com os pequenos foliões será na frente da Cacau Show, no piso L2.

De 11 a 13 de fevereiro, o salão de festas da Hotzone, localizado no piso L1, será o cenário para os bailinhos animados. Com horários marcados às 13h, 15h, 17h e 19h, a diversão está garantida para toda a família.

Para estimular a criatividade dos foliões, crianças com idade entre 3 e 12 anos, poderão personalizar seu abadá em uma oficina imperdível que será realizada nos quatro dias de evento, das 12h às 20h, em frente à Hotzone.

Vale ressaltar que, tanto para o bailinho, quanto para a oficina, as vagas são limitadas, é necessário agendar a participação pelo app Multi.

Pet friendly – No ParkShopping São Caetano, o seu companheiro de quatro patas pode fazer parte da festa! Basta retirar uma bandana pelo app Multi e incluir o pet no clima festivo junto com toda a família.

Diversão garantida! Para ficar por dentro de tudo o que acontece no ParkShopping São Caetano, acesse: @parkshoppingsaocaetano #EunoPSC #CarnavalnoPSC

Serviço:

Carnaval Folia no ParkShopping São Caetano

Período: 10 a 13 de fevereiro de 2024

Evento gratuito. Necessário agendar o horário pelo app Multi.

ParkShopping São Caetano

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.