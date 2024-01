Carnaval no Museu da Língua Portuguesa tem blocos, baile da terceira idade e oficinas educativas

O Carnaval 2024 acontece, oficialmente, entre 10 e 13 de fevereiro. No Museu da Língua Portuguesa, a programação relacionada a uma das festas mais populares do Brasil começa antes, no dia 27 de janeiro, e se estende até 22 de fevereiro. Ao longo deste período, haverá lançamento de samba-enredo de grupo do bairro do Bom Retiro, bloco voltado para crianças de todas as idades, oficinas de adereços e musicalização e baile para a terceira idade. Localizado na Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O Museu funcionará normalmente durante o Carnaval, ou seja, nos dias 10, 11 e 13 de fevereiro – às segundas-feiras, a instituição já fica fechada para manutenção. Haverá apenas uma diferença: na Quarta-Feira de Cinzas, dia 14, abrirá às 12h, e não às 9h como geralmente ocorre.

A programação do Carnaval no Museu começa no dia 27 de janeiro (sábado) com o lançamento do samba-enredo do Cordão do Bule. A partir das 15h, o grupo, cuja sede fica no Teatro Popular União e Olho Vivo (TUOV), no bairro do Bom Retiro, vai apresentar o samba O mais importante é a nossa história e a mente é a expressão da liberdade e músicas de Carnavais anteriores, com a presença da bateria Batucada Ebulição. Haverá ainda a nomeação da Rainha do Cordão do Bule e a entrega do estandarte a um dos integrantes da agremiação. Em seguida, acontece um debate sobre a saúde mental na luta antimanicomial por meio da arte, tema do bloco em 2024, e baseado nas histórias de vida de trabalhadores e usuários do Centro de Atenção Psicossocial Adulto.

No dia 3 de fevereiro (sábado), Aninha Batucada e Babi Pacini, integrantes do Samba do Bule, oferecem a Oficina de Musicalização Infantil, a partir das 10h, no Saguão B do Museu. A ação é voltada para crianças de todas as idades e suas famílias e tem como objetivo permitir a absorção de conhecimentos musicais de forma lúdica e interativa por meio de rodas rítmicas e brincadeiras. Não há necessidade de inscrição prévia.

A oficina será o “esquenta” para a apresentação voltada para crianças de todas as idades e suas famílias do Bloco Cornucópia Desvairada. O conjunto paulistano de instrumentos de sopro e percussão, cujo repertório abrange gêneros como forró, maracatu, axé, brega e samba, vai tocar das 11h às 12h30, também Saguão B. Enquanto os ritmistas estiverem executando canções conhecidas do Carnaval, outros artistas vão realizar performances de mágica e em pernas de pau.

No sábado de Carnaval, em 10 de fevereiro, quando o Museu estará funcionando normalmente, o Núcleo Educativo realiza a Oficina de Balangandã, em uma edição especial do projeto Estação Férias. Os educadores vão ensinar como criar este que é um dos adereços mais conhecidos do Carnaval brasileiro e explicar a origem da palavra “balangandã”, relacionada à presença das línguas bantu no país. Uma ótima dica para quem for aproveitar as dezenas de blocos em São Paulo fantasiado. Gratuita, a atividade vai acontecer das 13h às 14h30, no Saguão B, sem necessidade inscrição prévia.

Para fechar a programação do Carnaval do Museu, o projeto Falas do Corpo, voltado principalmente para pessoas com mais de 60 anos, promove um Baile da Melhor Idade com muito samba, axé music e marchinhas. A festa está marcada para 22 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 14h, no Saguão B.

Exposição principal e mostra temporária Essa nossa canção

Para quem decidir entrar nos espaços expositivos do Museu, vale ficar atento nas experiências que contêm conteúdos relacionados ao Carnaval.

Na exposição principal, a experiência Falares, que revela a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil por meio de depoimentos de pessoas de todos os cantos do país, há indivíduos falando de maracatu, manifestação cultural do Carnaval pernambucano, e ainda a presença de nomes como a sambista Alcione, homenageada pela escola de samba Mangueira em 2024.

Na Praça da Língua, espécie de planetário das palavras, é possível ouvir marchinhas de Lamartine Babo. Na experiência Português do Brasil, linha do tempo sobre a história da língua portuguesa falada no Brasil, há vídeos de Cartola, Carmen Miranda, Aracy de Almeida e Dorival Caymmi, figuras fundamentais para a música e o Carnaval brasileiros.

Já na mostra temporária Essa nossa canção, que relaciona a língua portuguesa com a canção popular brasileira, os destaques são as performances de Teresa Cristina e Juçara Marçal. A primeira canta “Pelo telefone” (Donga), considerado o primeiro samba gravado, e Juçara Marçal empresta a sua voz para “Sinal fechado”, um dos sucessos de Paulinho da Viola, cuja trajetória artística se mistura com a da tradicional escola de samba Portela.

Com curadoria de Hermano Vianna e Carlos Nader, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz, Essa nossa canção conta com o patrocínio máster da CCR, patrocínio do Grupo Globo, e com o apoio do BNY Mellon e do Itaú Unibanco – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Museu da Língua Portuguesa no Carnaval 2024

Lançamento do samba-enredo do Cordão do Bule

Dia 27 de janeiro (sábado), às 15h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Oficina de Musicalização Infantil

Dia 3 de fevereiro (sábado), às 10h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis – sem necessidade de inscrição prévia

Bloco Cornucópia Desvairada

Dia 3 de fevereiro (sábado), das 11h às 12h30

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Oficina de Balangandãs

Dia 10 de fevereiro (sábado de Carnaval), das 13h às 14h30

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Falas do Corpo – Baile de Carnaval da Terceira Idade

Dia 22 de fevereiro (quinta-feira), às 14h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Exposição principal + mostra temporária Essa nossa canção

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

No dia 14/2 (Quarta-Feira de Cinzas), das 12h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis no dia 25 de janeiro

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo