Carnaval no Museu da Imaginação: Programação especial para toda a família

O Museu da Imaginação, reconhecido como um dos principais centros de criatividade e aprendizado lúdico para o público infanto-juvenil, oferece uma experiência única em seus 7.000 m² de espaço interativo, entrando no ritmo do Carnaval. Com uma programação especial, os foliões são convidados a participarem do “Bailinho de Carnaval”, onde a bandinha do Museu fará apresentações animadas, percorrendo os espaços para convidar os visitantes a participarem da festa, com apresentações realizadas em local reservado, garantindo que a diversão não atrapalhe a experiência nos demais espaços expositivos.

Oficina de Máscaras Iluminadas: Solte a Criatividade

Outra atração é a “Oficina de Máscaras Iluminadas”, onde os participantes poderão soltar a criatividade, criando máscaras personalizadas com técnicas de pintura e muito aprendizado. A atividade ainda inclui a montagem de um circuito elétrico para deixar as máscaras ainda mais especiais e brilhantes. O espaço estará excepcionalmente aberto de 1º a 5 de março, funcionando uma hora a mais entre sábado e quarta-feira, das 9h às 18h, com ingressos a um valor promocional de R$70,00.

Programação Completa

Oficina de Máscaras Iluminadas

Horários : 9h30 / 11h30 / 14h30 / 16h30

: 9h30 / 11h30 / 14h30 / 16h30 Faixa Etária : A partir de 3 anos

: A partir de 3 anos Vagas : 50 pessoas por oficina (retirar senha na chegada, ao lado da catraca)

: 50 pessoas por oficina (retirar senha na chegada, ao lado da catraca) Local : Ateliê Acrilex (3° andar)

: Ateliê Acrilex (3° andar) Valor : Sem custo adicional

: Sem custo adicional Necessário acompanhamento do responsável.

Bailinho de Carnaval do Museu da Imaginação

Horários : 10h00 / 12h00 / 15h00 / 17h00

: 10h00 / 12h00 / 15h00 / 17h00 Faixa Etária : Livre

: Livre Vagas : Ilimitadas

: Ilimitadas Local : Sala de Eventos (3° andar)

: Sala de Eventos (3° andar) Valor: Sem custo adicional.

O ingresso permite a visita ao Museu em período integral. No local, os visitantes podem contar com serviços de alimentação na Confeitaria Pikurruch’AS, guarda-volumes por R$10,00 e estacionamento por R$30,00. O ambiente é climatizado e conta com banheiros acessíveis e bebedouros em todos os andares para maior comodidade dos visitantes.

Funcionamento em Março

Terça a domingo e feriados : das 9h às 17h.

: das 9h às 17h. No Carnaval (01 a 05/03): o Museu funcionará das 9h às 18h (sábado a quarta). O local estará aberto na segunda-feira de carnaval.

Preços dos ingressos (válidos a partir de 1º de março)

Bebê (de 0 a 1 ano e 11 meses) : Gratuito.

: Gratuito. Ingresso promocional (adulto ou criança) : R$120,00 cada.

: cada. Idoso ou Professor : R$75,00 cada.

: cada. PCD ou acompanhante PCD : R$75,00 cada.

: cada. Adulto ou criança : R$260,00 cada.

: cada. Meia-entrada (adulto ou criança): R$130,00 cada.

Combos promocionais de março

Na compra de combos promocionais, o valor do ingresso fica ainda mais barato.

3 ingressos de R$360,00 por R$299,70 ( R$99,90 cada )

de por ( ) 4 ingressos de R$480,00 por R$359,60 ( R$89,90 cada )

de por ( ) 5 ingressos de R$600,00 por R$399,50 ( R$79,90 cada )

de por ( ) 6 ingressos de R$720,00 por R$479,40 (R$79,90 cada)

Promoção dos aniversariantes do mês

Em março, a criança aniversariante do mês é de graça* acompanhada de dois ou mais pagantes (adulto ou criança).

*Válido para crianças e adolescentes com até 17 anos de idade a serem completados em março, apenas para compra na bilheteira do Museu, mediante comprovação.

Estacionamento próprio (Rua Antônio Nagib Ibrahim, 350)

Todo o período de visitação: R$30,00.

Serviço

Museu da Imaginação

Endereço: Rua Virgilio Wey, 100 – Água Branca – São Paulo

Telefones: (11) 2645-7590 / (11) 94539-7638

E-mail: [email protected]

Instagram: @museudaimaginacao

Site: https://www.museudaimaginacao.com.br