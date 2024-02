Carnaval no aeroporto: estudantes embarcam para Inglaterra e EUA

Novos grupos de estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais embarcam nesta sexta-feira (9) e sábado (10) para o Intercâmbio Cultural 2024 do Centro Paula Souza (CPS). Durante quatro semanas, os jovens terão a oportunidade de realizar um curso intensivo de língua inglesa e aprender sobre a cultura local.

Na sexta, três grupos partem em direção à Inglaterra, somando um total de 61 estudantes, divididos entre as cidades de Londres, Bristol e Worthing. A experiência inédita foi conquistada graças a muita dedicação aos estudos.

“No meu primeiro dia na Etec, assisti ao vídeo de uma aluna que tinha feito o intercâmbio em Londres e coloquei na minha cabeça que eu seria a próxima. Me dediquei muito, nunca faltei a uma aula, fui eleita representante de classe, me envolvi em diversos projetos e finalmente consegui. No dia em que vi meu nome na lista abracei minha coordenadora e choramos juntas de emoção”, conta Natécia Maia Caetano, estudante do curso técnico de Administração da Etec de Cubatão.

No sábado, a festa no aeroporto será ainda maior, com um total de 120 estudantes na sala de embarque. Três grupos partem com destino às cidades de Londres, Oxford e Leeds, na Inglaterra. E outros três grupos em direção a San Diego, Nova York e Chicago, nos Estados Unidos.

“Logo na minha primeira viagem internacional vou conhecer Nova York, uma cidade tão importante na minha área de atuação, e sede da empresa onde faço estágio atualmente. Quando contei sobre o intercâmbio, meus gestores ficaram tão empolgados quanto eu! Sempre tive a Fatec como primeira opção no Ensino Superior e tenho certeza de que a decisão estava certa”, diz Vinicius Vian Zecchin, estudante do curso de Gestão Financeira da Fatec Osasco.

Experiência internacional

O intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, além de ajuda de custo e tag de identificação das malas.

O programa de Intercâmbio Cultural 2024 ofereceu 332 bolsas de estudo para cursos de língua inglesa ou espanhola em instituições de ensino na Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Foram selecionados os estudantes com melhor aproveitamento acadêmico das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, nas modalidades presencial e Ensino a Distância (EaD).

Realizado pela primeira vez entre 2011 e 2015, e retomado em 2022, o programa já levou mais de 2,5 mil estudantes e 400 professores para experiências internacionais.