Carnaval nas Oficinas Culturais: arte, dança e tradição em destaque

As Oficinas Culturais Alfredo Volpi, Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade prepararam uma celebração neste Carnaval. Com uma programação que abraça a diversidade e a riqueza da tradição carnavalesca, as unidades convidam a participar do Carna Drag, aula de samba rock, confecção do próprio artefato, fanfarra folia, oficina de bateria e um espetáculo luminoso. Oficinas Culturais é um Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis.

Saiba mais detalhes da programação de Carnaval logo abaixo. Algumas atividades exigem inscrição (links no final do informativo).

Oficina Cultural Alfredo Volpi

O Carna Drag é uma das ações mais consagradas do Coletivo Acuenda, formado por artistas do bairro Jardim Romano, zona leste de São Paulo, e que apresenta músicas carnavalescas conectadas com performances drag. O evento acontece dia 3 de fevereiro, sábado, das 14h às 16h, promovendo a diversidade, pluralidade e cultura, e como um autêntico Carnaval, proporciona as tradicionais marchinhas repletas de glitter, purpurina, confetes e alegria. Uma celebração para todas as famílias.

A oficina Samba rock – pedagogia de transformação nas periferias paulistanas, coordenada pela dançarina e arte-educadora Janaina Gisele, abordará a prática e disseminação do ritmo musical e do estilo de dança como uma ação cultural que estimula o acesso à memória afetiva, possibilitando revisitar a própria identidade. Durante os encontros, que ocorrem durantes os dias 15 de fevereiro a 4 de abril, às quintas-feiras, das 19h às 21h30, serão fornecidas ferramentas para os participantes explorarem o samba rock, desde os primeiros passos básicos até a conexão com a ancestralidade por meio dos movimentos do corpo e de coreografias.

O encerramento da oficina, em 4/04 , será marcado por um baile aberto com a participação da DJ Bia Sankofa, moradora da Cidade Tiradentes, periferia da zona leste de São Paulo, proporcionando um ambiente festivo para consolidar os aprendizados e celebrar a cultura do samba rock.

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Durante a semana de Carnaval, a confecção de artefatos carnavalescos promovida pela Cia. Contando com Encanto oferecerá ao público infantil a oportunidade de criar as próprias peças. A atividade ocorre no dia 9 de fevereiro, sexta-feira, das 8h30 às 10h30. Com foco na sustentabilidade, a oficina utilizará materiais recicláveis como rolinhos de papel, embalagens de ovos, elásticos, papeis diversos e tintas coloridas. Ao final da atividade, os participantes são convidados para um animado baile embalado pelas tradicionais marchinhas carnavalescas.

A Fanfarra folia promoverá uma apresentação de marchinhas tradicionais no dia 18 de fevereiro, domingo, das 14h às 17h. Composta por aproximadamente 40 músicos da cidade de Cajamar, município da região metropolitana de São Paulo, o desfile será composto por um repertório de marchinhas clássicas, proporcionando uma experiência animada e festiva para pessoas de todas as idades.

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Na Oficina de Bateria de Carnaval, promovida pelo Samba do Bule – grupo criado em 2007 e que se tornou tradicional na zona norte de São Paulo – o público terá a oportunidade de desenvolver noções básicas de ritmo e percussão, experimentando a emoção de atuar como ritmista em um bloco carnavalesco. A aula ocorre no dia 3 de fevereiro, sábado, das 14h às 15h. Após a atividade, os participantes são convidados a seguir no ensaio do Bloco Cordão do Bule, das 15h às 17h.

No espetáculo Um sutil espetáculo luminoso, corpos luminosos dançam no escuro, criando um ambiente hipnótico e envolvente. A proposta artística, coordenada pela dançarina Lu Luciana, explora a interseção entre dança e tecnologia, como uma experiência sensorial. Com uma performance marcante, o espetáculo leva o público a uma atmosfera de luz e movimento. A apresentação pode ser vista no dia 16 de fevereiro, sexta-feira, às 20h30, e os ingressos serão distribuídos com duas horas de antecedência. Não é recomendado para pessoas com nictofobia (fobia à escuridão).

Além do espetáculo, Lu Luciana e Marcelo Camargo coordenam a oficina Corpo-espaço-luz nos dias 15 e 16/02, quinta e sexta-feira, das 10h às 13h, propondo a investigação da luz como principal elemento propulsor de espaço e performance. Utilizando lasers para explorar fenômenos ópticos, os encontros proporcionam a construção de espaços imersivos, danças luminosas e práticas coreográficas.

Para conhecer a agenda completa de Carnaval dessas unidades, acesse o site do Programa Oficinas Culturais.