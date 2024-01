Carnaval na Cidade reunirá grandes artistas e importantes marcas em São Paulo

Na reta final para o Carnaval, o grupo Enter e as agências Fishfire e Carvalheira estão na contagem regressiva para a 5ª edição do festival “Carnaval Na Cidade”, que acontecerá de 10 a 13 de fevereiro de 2024, na Praça Bento de Camargo Barros, no Centro Esportivo Tietê.

Reforçando a premissa de trazer o melhor de todos os estilos musicais do Carnaval brasileiro, o line-up do Carnaval Na Cidade, mais uma vez, foi cuidadosamente elaborado para atender a um público diversificado, garantindo que todos possam desfrutar do melhor do Carnaval de São Paulo.

Além das variadas opções de ingresso, incluindo ou não open-bar completo, o público contará com área gastronômica diversificada (com venda a parte) e a presença de importantes marcas, como Spaten – a cerveja de estilo forte produzida desde 1397, assinará o palco principal e garantirá boas fotos do público em seu photo opportunity, Johnnie Walker Blonde marca presença mais uma vez no Carnaval na Cidade, apresentando o refrescante drink preparado com soda, assinando as tendas de acolhimento – já conhecidas em outras edições – e garantindo um iluminado photo opportunity para fotos. Chandelle oferece o gostinho de quero mais na saída, com sampling do produto para o público levar para a casa, além de leques e viseiras durante o evento. Outra ação de sampling será de Neutrogena, entre às 13h e 17h, garantindo proteção solar para todo o público. Vanish e Meliá também apoiam o evento e estampam, ao lado de todas as outras, as coloridas camisetas do Carnaval na Cidade.

Abaixo, a programação do Carnaval Na Cidade 2024:

10 de fevereiro

A abertura do evento será marcada pelos sucessos de artistas renomados, como Thiaguinho, Dennis, Clayton & Romário.

11 de fevereiro

No seu segundo dia, o festival contará com a cantora Ana Castela, um dos maiores nomes da música na atualidade, apresentará um show repleto de sucessos do sertanejo. Além disso, a energia contagiante de Ludmilla fará parte deste dia. E para os amantes do pagode, o grupo Menos é Mais entoará os ritmos mais icônicos do gênero.

12 de fevereiro

Na segunda-feira de Carnaval, a grande Anitta subirá ao palco com seus maiores sucessos, prometendo agitar a multidão. A festa também contará com as performances de Pedro Sampaio e a energia contagiante da Banda Eva.

13 de fevereiro

Em seu último dia, o festival contará com shows memoráveis de Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Jeito Moleque, garantindo um encerramento triunfal para o Carnaval na Cidade 2024.

SERVIÇO:

Data: 10 a 13 de fevereiro de 2024

Horário: Das 13h às 22h

Ingressos: Link

Faixa Etária: Maiores de 18 anos.

Endereço: Centro Esportivo Tietê. Praça Bento de Camargo Barros, 51