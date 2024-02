Carnaval: mulher é presa com 22 celulares escondidos

A Polícia Civil prendeu 7 pessoas neste sábado (10) que estavam praticando crimes durante os blocos de Carnaval na cidade de São Paulo. As ocorrências foram registradas durante a tarde. A identificação dos suspeitos foi possível por causa da contribuição dos agentes que atuavam nas imediações dos blocos carnavalescos.

Em um dos casos, os policiais identificaram uma mulher que estava escondendo os celulares furtados. Durante a revista, foram localizados na bolsa dela 18 aparelhos e outros quatro escondidos na roupa. Ela foi conduzida até a delegacia onde o caso foi registrado.

Ao todo, os agentes conseguiram recuperar 55 aparelhos até o início da noite. As ocorrências foram registradas nas delegacias das regiões onde os blocos estavam concentrados.

A Polícia Civil mobilizou o efetivo da maioria das unidades de operações para agir durante os dias de festa em São Paulo. Os agentes de diversos departamentos estão agindo desde o fim de semana do pré-Carnaval, para monitorar a possível atuação de quadrilhas em meio a milhares de foliões.

Polícia Militar registra 21 ocorrências

O dia de festa foi acompanhado a partir do Centro de Comando e Controle da Polícia Militar. Diversos órgãos municipais e estaduais monitoraram a situação em tempo real. A integração entre os serviços possibilitou a resolução de eventuais problemas de maneira mais eficaz com o apoio das forças de segurança.

Conforme o balanço divulgado pela PM, até as 20 horas, foram registrados 21 chamados de ocorrências. Os números refletem as ações de segurança desenhadas para os dias de Carnaval. Além do reforço no efetivo de policiais, com cerca de 20 mil agentes, há o emprego de diversos equipamentos, como helicópteros e drones.

Em uma das ocorrências, a PM encontrou 71 cartões bancários com um homem de 19 anos. Ele estava em meio a foliões em um bloco de carnaval na zona sul de São Paulo. Conforme o registro da ocorrência, o rapaz estaria tentando clonar cartões durante a festa. Na delegacia, o suspeito negou o crime e disse apenas que adquiriu os cartões e estava tentando verificar se algum funcionava. Com ele também foi apreendido um celular que possuía registro de furto. O boletim de ocorrência foi elaborado como localização e apreensão de objetos.

“O resultado demonstra a eficiência do trabalho integrado a partir da troca de informações e do trabalho conjunto entre os diferentes órgãos governamentais”, explicou o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar.