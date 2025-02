Carnaval Literário: obras que celebram a folia estão disponíveis nas bibliotecas de SP

Reflexo da identidade cultural do Brasil e celebrado entre fevereiro e março, o Carnaval inspirou diversas obras literárias que capturam sua energia, simbolismo e impacto social. Estas obras estão disponíveis no acervo físico das bibliotecas da Prefeitura de São Paulo e na BiblioSP Digital.

Entre os principais títulos, está ​​​​”Carnaval: duas crônicas de José de Alencar”, que apresenta um retrato do Carnaval carioca, destacando o contraste entre as notícias de guerra e a euforia da festa. As crônicas, retiradas do livro “Ao correr da pena”, de José de Alencar, mostram como essa celebração se consolidava no Brasil do século XIX.

O livro “Carnaval”, de Cláudio Edinger, reúne fotografias das festividades brasileiras, acompanhadas por textos de Arnaldo Jabor, Jorge Amado e Roberto DaMatta. A obra documenta a grandiosidade do Carnaval no Rio de Janeiro e em outras regiões do país.

Em “As mulheres e o carnaval: Porto Alegre (1869-1885)”, Caroline Pereira Leal resgata a participação feminina no Carnaval da capital gaúcha no século XIX. A autora destaca figuras diversas — brancas e negras, ricas e pobres — que, apesar das diferenças sociais, compartilhavam o desejo de viver essa festa.

Já “Samba de enredo: história e arte”, de Alberto Mussa e Luiz Antonio Simas, traz uma análise detalhada de sambas-enredo e suas relações com a história social do país. A obra examina as letras, ritmos e o contexto social em que foram criados. Com base em extensa pesquisa, os autores estudaram cerca de 1.600 canções gravadas.

Em “Carnavais, malandros e heróis : para uma sociologia do dilema brasileiro”, Roberto Da Matta reflete sobre o Carnaval como um fenômeno social e cultural que expõe os dilemas da identidade brasileira. O autor interpreta a festa como um reflexo dos contrastes do país.

Por fim, “Canto de Rainhas: o poder das mulheres que escreveram a história do samba”, de Leonardo Bruno, destaca a trajetória de grandes cantoras e compositoras que romperam barreiras de machismo e racismo no universo do samba. O livro mostra como essas vozes e composições marcaram a história da música brasileira e abriram caminho para novas gerações.

Para saber onde e como alugar os livros de forma gratuita, consulte o Regulamento de empréstimo do Sistema Municipal de Bibliotecas (SMB), da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Algumas das obras também estão disponíveis de forma online na BiblioSP Digital.