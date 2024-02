Carnaval: Itaú Cultural fecha na segunda e terça-feira, e conta com shows no fim de semana

O Itaú Cultural tem horário de funcionamento diferenciado em parte do período do Carnaval de 2024. A instituição segue com seus horários habituais até domingo (dia 11 de fevereiro), com programação musical carnavalesca e as exposições em cartaz. Reabre na Quarta-Feira de Cinzas, dia 14, a partir das 11h.

A programação de Carnaval na casa conta com dois shows. Na quinta-feira e sexta-feira (dias 8 e 9), às 20h, o palco é da multiartista Anná, com misturas sonoras e releituras de cantoras como Rita Lee, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra. No sábado (dia 10), às 20h, e no domingo (dia 11), às 19h, a Banda Glória apresenta marchinhas, samba e frevo, desde Abre alas, de Chiquinha Gonzaga, e Touradas em Madrid, de Braguinha e Alberto Ribeiro, até Turma do funil, de Tom Jobim, e Chuva, suor e cerveja, de Caetano Veloso.

Os shows são gratuitos e têm tradução simultânea em Libras. A reserva de ingressos deve ser feita pela plataforma INTI https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/. No dia de cada apresentação é organizada uma fila de espera para os ingressos que não forem validados até 10 minutos antes do show.

O público também pode visitar normalmente as exposições em cartaz. A Ocupação Mario Pedrosa, que fica em cartaz até dia 18, é dedicada ao escritor, jornalista, crítico de arte e ativista político que lhe dá nome. Em mostra permanente, o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro exibe mais de 2,9 mil peças entre moedas, medalhas, selos, provas, ensaios, condecorações e objetos ligados ao universo monetário. O Espaço Olavo Setubal reúne obras das coleções Brasiliana Itaú e Itaú Numismática.