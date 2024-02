Carnaval em SP terá vacinação, parques abertos e Rodízio suspenso para carros

O funcionamento dos serviços municipais será diferenciado durante os 4 dias de Carnaval em São Paulo. No caso do Rodízio Municipal de Veículos, a Prefeitura suspendeu para carros entre segunda (12) e quarta-feira (14). Já as subprefeituras só voltam a funcionar na Quarta-Feira de Cinzas (14), a partir do meio-dia.

Confira abaixo como será o funcionamento dos demais serviços municipais durante a folia:

Saúde

Algumas unidades de saúde na capital estarão com funcionamento alterado em função do ponto facultativo estabelecido pela Prefeitura. A medida vale até o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14).

Estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação, além dos Hospitais Municipais (HMs) e Prontos-socorros Municipais (PSMs). Na quarta-feira (14), as UBSs também voltam a abrir normalmente a partir das 12h.

Saiba mais aqui

Transporte

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), informa que o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para carros de segunda-feira de Carnaval (12) a Quarta-Feira de Cinzas (14), em razão da possível redução na circulação de veículos durante o período.

Continuam vigentes as seguintes restrições já existentes:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Saiba mais aqui.

SPTrans

Durante o Carnaval (12 e 13) e na Quarta-Feira de Cinzas (14), o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h. Apenas os postos do Terminal Capelinha vai operar temporariamente das 6h às 20h e do Terminal Guarapiranga, que está fechado para obras. Já os postos Jabaquara e Santana estarão abertos na segunda-feira, fechados na terça-feira e terão atendimento normal na quarta-feira. O Posto Central da SPTrans estará fechado na segunda (12) e terça-feira (13) e voltará ao funcionamento normal na quarta-feira (14).

Clique aqui e saiba mais.

Turismo

A Prefeitura disponibilizará, em 4 circuitos de desfiles de megablocos e no Sambódromo, o serviço de guias de turismo devidamente identificados para prestar apoio a turistas e moradores. O serviço funcionará na República, Ibirapuera, Faria Lima e Pinheiros, além dos arredores do Anhembi.

Além disso, as Centrais de Informação Turística vão operar normalmente no Carnaval. As CITs estão na Avenida Paulista, Praça da República, Aeroporto de Congonhas e de Cumbica (Guarulhos), Terminal Rodoviário do Tietê e Polo de Ecoturismo de Parelheiros.

Clique aqui e saiba mais.

Esportes e Lazer

Os Centros Esportivos Municipais vão funcionar das 6h às 18h entre o sábado (10) e a terça-feira (13) de Carnaval. Porém, as secretarias das unidades estarão em regime de plantão.

Na Quarta-feira de Cinzas (14), os Centros voltam a abrir das 6h às 22h

Subprefeituras

As praças das 32 subprefeituras estarão fechadas na segunda (12) e terça-feira (13), voltando a atender na quarta-feira (14), a partir do meio-dia.

Ruas Abertas

O programa não funcionará no domingo (11) Por tanto, as avenidas Paulista e Liberdade estarão abertas para circulação de veículos.

Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart, Minhocão, estará fechado para carros neste sábado (10) e domingo (11), das 7h às 21h45.

Ecopontos

Estarão abertos no sábado (10), segunda (12) e quarta-feira (14), das 6h às 18h. No domingo (11) e terça-feira (13), o funcionamento será das 6h às 22h.

Pátios de Compostagem

Estarão abertos sábado (10), domingo (11) e quarta-feira (14), das 6h às 22h.

Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Os serviços do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), as redes de coworkings Teia e os postos da Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento) não prestarão atendimento na segunda (12) e terça-feira (13). O funcionamento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (14), a partir do meio-dia.

A unidade Teia Cachoeira permanecerá fechada do sábado (10) até terça-feira (13), voltando a operar ao meio-dia da quarta-feira (14). Já as unidades Teia Centro, Taipas, Perus e Lapa só voltam a abrir as portas na quinta-feira (15).

Para saber mais, clique aqui

Cultura

O funcionamento dos equipamentos de cultura municipais também será diferenciado durante o Carnaval. A Biblioteca Mário de Andrade ficará fechada durante os 4 dias de folia e abre novamente na quarta-feira (14), a partir do meio-dia. No caso da Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes, a programação está disponível no site theatromunicipal.org.br.

Confira a programação completa aqui

Educação

As escolas municipais estarão fechadas durante o Carnaval, retomando suas atividades na quinta-feira (15).

Os equipamentos e espaços para atividades culturais, esportivas e de lazer dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionarão no Carnaval das 8h às 18h.

Verde e Meio Ambiente

Três parques da cidade estarão com alguns portões fechados em determinados dias e horários, por causa dos desfiles de blocos no Carnaval. Os demais estarão abertos normalmente durante toda a folia.

A Divisão da Fauna Silvestre (DFS) terá seus serviços mantidos no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), recebendo animais entre 8h e 12h. Já o plantão telefônico será das 8h às 17h, pelo WhatsApp 95220-0219. A unidade da DFS no Parque Ibirapuera estará fechada.

Confira os horários de cada unidade estão disponíveis neste link.

Para saber mais, clique aqui.

Abastecimento

Os sacolões e Mercados Municipais da cidade terão esquema especial de funcionamento durante o Carnaval. Entre os locais abertos estão os Sacolões Pinheiros e Freguesia do Ó. Estarão fechados os Mercados Municipais da Penha, de Guaianases, entre outros.

Confira a lista completa

Assistência Social

Os seguintes serviços estarão abertos na segunda (12) e terça-feira (13):

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas e Emergência, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Estarão fechados na segunda (12) e terça-feira (13) de Carnaval:

Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Na Quarta-Feira (14) de Cinzas, abrirão em horário normal:

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas e Emergencia, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa; Centro para Crianças e Adolescentes (CCA); Centro para a Juventude (CJ); Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP); Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Estarão abertos a partir do meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14):

Gabinete da Secretaria; Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ).

Direitos Humanos

Os seguintes equipamentos estarão abertos durante o Carnaval:

Centro de Referência da Criança e do Adolescente;

Estação Vidas no Centro;

Estação Cidadania;

Casa da Mulher Brasileira;

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da população em Situação de Rua. Os equipamentos fechados serão:

Polo Cultural da Terceira Idade e o Posto Avançado;

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial;

Ouvidoria de Direitos Humanos;

Serviços de Inclusão Social e Produtiva (Recifram e Reviravolta);

Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes;

Centros de Referência e Cidadania da Mulher;

Centros de Referência da Mulher;

Postos de Apoio à Mulher (Metrô e Sacomã).

Informação e Tecnologia

Durante o Carnaval, não haverá expediente nas instalações da rede Fab Lab Livre SP e Descomplica SP, voltando a funcionar na quarta-feira (14), após o meio-dia. O Telecentro ficará fechado na segunda (12) e terça-feira (13), com retorno do funcionamento na quarta-feira (14).

A Central de Atendimento SP156 funcionará normalmente durante todo o Carnaval.

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) não funcionará na segunda (12) e terça-feira (13). Ele reabre na quarta-feira (14) com atendimento do meio-dia às 16h. É necessário fazer agendamento prévio pelo link.

A partir de quinta-feira (15), o CAF retoma o atendimento normal, das 10h às 16h, também por agendamento.

Urbanismo e Licenciamento

O atendimento ao público prestado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) estará suspenso na segunda (12) e terça-feira (13). A retomada acontecerá na quarta-feira (14), a partir do meio-dia. Saiba mais sobre os serviços oferecidos pela SMUL clicando aqui.