Carnaval em São Paulo: Pátio Higienópolis tem oficina infantil gratuita

No feriado de Carnaval, entre os dias 10 (sábado) a 13 de fevereiro (terça-feira), crianças entre 03 e 12 anos podem se divertir com a oficina de Carnaval do Pátio Higienópolis(piso Terraço) para customização de máscaras de Carnaval.

Unicórnio, dinossauro e animais são alguns dos temas escolhidos, que poderão ser decorados com adesivos especiais, assim criando máscaras divertidas para aproveitar a data. Os/as participantes ainda recebem um voucher para retirar um jogo de memória na Puket (piso Vilaboim), parceira desta iniciativa.

A brincadeira contará com o acompanhamento de monitores treinados para acompanhar as atividades das crianças.

Oficina Infantil de Máscaras de Carnaval

Pátio Higienópolis (Av. Higienópolis 618 – São Paulo), Piso Terraço

10 a 13 de fevereiro, das 11h às 18h

Para crianças entre 03 e 12 anos de idade, acompanhados de pais ou responsáveis

(Participação por ordem de chegada e sujeita à fila de espera)

Na terça, 13 de fevereiro, o horário de funcionamento do shopping é a partir das 14 às 20h; alimentação e lazer, a partir das 11h, incluindo a Oficina Infantil.