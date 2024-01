Carnaval em Diadema é convite para a diversão em família

Após 12 anos sem nenhuma comemoração carnavalesca, Diadema voltará a sorrir e a celebrar essa data tão importante para a cultura. Dessa vez, é hora de trazer suas crianças no sábado, dia 03 de fevereiro, das 16h às 17h, na Praça da Moça, para comemorar em família, com o grupo infantil Sainha de Chita no Carnaval da Cidade.

Guilherme Varella, responsável pela turma carnavalesca infantil, informou que o grupo irá liderar a alegria das crianças com um repertório inovador. “É um show que traz, em uma linguagem carnavalesca, canções autorais e cantigas, com o ritmo do frevo, do samba e do axé”, completou também que junta tudo de forma lúdica, aguçando a criatividade e instigando a folia das crianças.

Para a segurança da garotada, haverá revista e a presença de mais de 50 seguranças para vigiar toda a área. Para entrada, é necessário levar 1kg de alimento não perecível.

Comida é um tópico que não será deixado de fora, pois a festa contará com a presença de mais de 20 barracas com diversos aperitivos para todos os públicos.

O secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, está disposto, junto com a gestão do Prefeito José de Filippi, a incluir cada vez mais o público infantil nas atividades da cidade. “Temos crianças que não sabem a importância desse feriado na cultura brasileira. Tentamos cada vez mais incluir um público infantil nos centros culturais, nas bibliotecas e no CEU das Artes”

Lembrando que é proibida a entrada de objetos perfucortantes, de guarda-chuvas, latas e copos de alumínio ou metálicos e garrafas de vidro, incluindo os copos Stanley. Apenas garrafas de plástico transparentes serão permitidas.

Confira a programação do evento:

CARNAVAL 2024

Dias 3 e 4 de fevereiro

A partir das 16 horas

Sábado – Dia 3

DJ Carlu e DJ Lih Lima

Bloco Sainha de Chita (infantil)

Baque Água Santa

Bloco Ano Passado eu Morri

Escolas de Samba de Diadema

Escola de Samba Vai-Vai

Domingo – Dia 4

DJ Carlu e DJ Lih Lima

Batuque Abayomi

Bloco da Moça

Banda Furiosa na Folia

Alceu Valença