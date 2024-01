Guaraná Antarctica e Monobloco se unem para a folia com diversas ações em SP

A folia já começou! Guaraná Antarctica, a marca que está há mais de 100 anos ao lado dos brasileiros, já está em festa, celebrando sua reestreia na festa mais popular e a cara do Brasil: o carnaval. Junto com Monobloco, tradicional bloco de carnaval do país e realizado pelo coletivo Pipoca, a diversão antes e durante todo o carnaval está garantida.

Para começar a folia, nesta sexta-feira (19), Guaraná Antarctica promove na Audio Club, em São Paulo, o último ensaio aberto ao público do Monobloco. A festa contará com a participação de 200 batuqueiros, com instrumentos diferenciados, todos com a cara do refrigerante que é Original do Brasil, e pretende agitar uma das principais casas de shows da capital. O ensaio terá início às 22h e os ingressos, limitados, estão disponíveis a partir de R$ 50,00, por meio do site Ticket360.

Depois de anos longe da folia, a marca de refrigerante brasileira preparou diversas ações para o Carnaval 2024 e, a primeira delas, é o lançamento da parceria com Monobloco. Unidos pela conexão brasileira no Carnaval, a parceria representa tudo o que é Coisa Nossa, ou seja, que só os brasileiros entendem e vivem. “Estamos muito felizes em retornar para uma das maiores celebrações da cultura brasileira. O carnaval representa muito bem a união das nossas pluralidades na hora de festejar. Todos os carnavais formam essa grande festa que é a cara do Brasil e é por isso que o Carnaval é Coisa Nossa! A parceria com o Monobloco representa muito bem essa festa e nos aproxima ainda mais dos brasileiros”, comenta Tetê Chaves, Head de Marketing de Guaraná Antarctica.

O lançamento da parceria coincide com o último Ensaio geral do grupo e será na próxima sexta-feira, na Audio Club. Localizada na zona oeste da capital paulista, o espaço comporta cerca de três mil pessoas. A colaboração entre as duas marcas será destacada na cenografia e nas camisetas da bateria do Monobloco, que pela primeira vez se apresentará na cor verde, uma referência às cores da marca. Na casa de shows, a decoração será feita por estandartes das marcas. O Monobloco executará no ensaio suas versões das tradicionais músicas “Taj Mahal”, “É hoje”, além de novidades para o Carnaval 2024.

O grupo desfilará no dia 4 de fevereiro, na região do Ibirapuera, zona sul da cidade. Durante o cortejo, que acontecerá dentro da programação do Carnaval Viva Rua, do coletivo Pipoca, o bloco se programa para receber mais de 350 mil foliões. Guaraná Antarctica também estará presente com o Monobloco durante todo o Carnaval e programou várias ações especiais com o novo Guaraná Antarctica Zero, lançado em dezembro de 2023. Durante a folia, uma cenografia especial para o Trio Elétrico toma conta da diversão, reverenciando o tambor, tema do carnaval do Monobloco em 2024.

SERVIÇO

Ensaio Monobloco

Data: sexta-feira, 19/01/2024

Horário: a partir das 22h00

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 694 — Barra Funda — São Paulo–SP

Ticket360: A partir de R$ 50,00