Carnaval do Shopping Vila Olímpia tem música e muita diversão para a família

Prepare-se para cair na folia neste Carnaval do Shopping Vila Olímpia, nos dias 11 e 13 de fevereiro, das 14h às 18h, no Vila Plural, localizado no 2º Piso. O evento é gratuito e conta com o quinteto de músicos brincantes, Tucantaconto, que vai animar o ambiente com as tradicionais marchinhas carnavalescas. Entre as canções que integram o repertório, destacam-se clássicos como “Marcha do Remador”, “Mamãe eu quero” e “Abre Alas”. Será impossível resistir à empolgação e à diversão proporcionadas por essas músicas contagiantes.

Ainda trazendo muito ritmo para essa festa, o shopping também receberá o renomado DJ El Gato Negro, que comandará as mixagens em vinil com seu projeto de discotecagem itinerante chamado “Kombossa y Beats”. Preparando um set especial para o Carnaval, intitulado “Unidos dos Toca Discos”, ele promete uma seleção 100% nacional, mesclando marchinhas carnavalescas, pérolas do groove e batucadas vibrantes.

Além da música, o evento contará com diversas atividades para animar a criançada. Haverá espaço para tatuagens divertidas, monitores para garantir a alegria dos pequenos e até mesmo uma área destinada a aulas de skate. A folia será completa, proporcionando momentos de diversão para todas as idades.

Para garantir a participação, basta resgatar os ingressos no app Multi, com limite de 1 ingresso por CPF. Cada ingresso permite a entrada de até 4 pessoas, sendo indicado para crianças de até 12 anos. A entrada é garantida até as 14h15 mediante apresentação do ingresso; após esse horário, as vagas serão disponibilizadas para o público na fila de espera.

Não fique de fora dessa festa! Venha viver o Carnaval no Shopping Vila Olímpia e aproveite momentos inesquecíveis com sua família. A diversão está garantida! #CarnavalnoSVO #EunoSVO

Serviço:

Carnaval no Shopping Vila Olímpia

Data: 11 e 13 de fevereiro

Horário: das 14 às 18h

Local: R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – Vila Plural, 2º Piso

de funcionamento do Shopping Vila Olímpia: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Evento gratuito