Carnaval do Shopping Interlagos tem maquiagem infantil e bloco carnavalesco

O Carnaval chegou com tudo no Shopping Interlagos, um dos principais destinos para compras e entretenimento na zona sul de São Paulo. Com muita diversão, a programação conta com maquiagem infantil e bloco carnavalesco para agitar o público. As atrações são gratuitas e poderão ser conferidas entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

Maquiagem Infantil: As crianças de até 12 anos terão a oportunidade de se transformar em verdadeiros foliões com uma maquiagem especial, criando uma memória afetiva, com uma experiência colorida e brilhante.

Bloco Carnavalesco: Composto por personagens e músicos, o bloco garantirá muita alegria e ritmo sempre às 15h, 17h e 19h, convidando a todos para usar a criatividade e já garantir fantasias e adereços, para uma festa inesquecível para todas as idades.

O melhor do seu carnaval está no Shopping Interlagos, não fique de fora dessa!

Serviço:

Carnaval Em Família – Shopping Interlagos

Datas: 10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Horários: Maquiagem:13h às 19h | Bloco de carnaval: 15h, 17h e 19h

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP