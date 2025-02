Carnaval do Shopping Ibirapuera terá banda ao vivo e concurso de fantasias

O Shopping Ibirapuera promoverá o Bailinho de Carnaval Infantil com uma programação especial para as crianças e suas famílias. O evento acontecerá de 1º a 4 de março, das 15h às 19h, no Piso Moema, onde a folia terá espaço garantido com muita música, cores e muita animação.

Para tornar a festa ainda mais especial, o shopping preparou atrações variadas: haverá uma bandinha tocando marchinhas clássicas, distribuição de adereços carnavalescos, e um DJ animará a pista durante os intervalos. Além disso, o concurso de fantasias permitirá que os pequenos desfilam suas criações, com as mais criativas sendo premiadas com uma faixa simbólica. O evento é gratuito, pensado para que as famílias possam aproveitar o Carnaval com segurança e alegria.

Serviço

Local: Piso Moema (ao lado do Banco Itaú)

Dias – 1º a 4 de março

Horário – 15h às 19h



Entrada Gratuita

Shopping Ibirapuera

Horário: 10h às 22h

Tel: (11) 5095 2300

Twitter: @Ibirapuera

Facebook: /Ibirapuera

Instagram: @shoppingibirapuera