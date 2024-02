Carnaval do Mauá Plaza conta com mini trio elétrico para a criançada

O Mauá Plaza Shopping, no ABC, tem uma programação de carnaval que vai alegrar toda a família. Isso porque o empreendimento vai comemorar em grande estilo essa data tão especial aos brasileiros, serão sete dias de promoções imperdíveis e muita festa.

A promoção, originalmente criada com ‘3 Dias de Loucura’, neste ano ganha uma roupagem nova de carnaval: totalizando ‘7 Dias de Loucuras’, para o público aproveitar preços fora do normal. Os descontos são de no mínimo 20% até 70% ou mais. Para entrar ainda mais no clima, a partir desta terça-feira (06) até segunda-feira (12), além dos preços minimizados, os lojistas vão praticar ações especiais como vestir fantasias divertidas, colocar araras e pilhas de produtos fora da loja e muito mais.

O Bloco Folia Kids completa a programação durante o sábado (10) e domingo (11) das 15h às 16h e das 18h às 19h. Totalmente gratuito, o evento vai oferecer para as crianças um abadá para elas curtirem o carnaval atrás de um colorido mini trio elétrico, o item precisa ser retirado em até uma hora antes do evento. Em prol de memórias incríveis, o mini trio elétrico percorrerá o shopping e partirá com a supervisão de monitores da frente do evento ‘Espaço Diversão’.

Para participar do Bloco Folia Kids é necessário agendamento, a inscrição deverá ser por meio do WhatsApp (11) 94772-2674. Ela será considerada por ordem de atendimento. Vale lembrar que a quantidade de abadás é limitada: 200 para o sábado e 100 para o domingo.

Serviço

7 Dias de loucura

Quando: de 06 à 12/02

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Onde: Mauá Plaza Shopping – Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá

Serviço

Bloco Folia Kids

Quando: de 10 à 11/02

Horários: das 15h às 16h e das 18h às 19h

Preço: Gratuito

Onde: Mauá Plaza Shopping – Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá