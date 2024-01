Carnaval do Família no Parque no Villa-Lobos será durante todo o mês de fevereiro

Hora de preparar os pequenos para a folia do Família no Parque no Villa-Lobos, porque o Bloco Infantil já está pronto para entrar no gramado e divertir todos os visitantes com brincadeiras temáticas gratuitas, além das atrações pagas que a programação oferece. O esquenta começará nos dias 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo, com atividades das 10h às 18h, segue para o feriado prolongado, de 10 a 13, e a festa continuará pós-Carnaval, nos dias 17,18, 24 e 25. No cronograma, estão previstos: Bloco Infantil gratuito às 11h, às 14h e às 16h; Competição de Dança às 12h e às 15h, e Desfile de Fantasia às 13h e 17h.

Além das brincadeiras com os animadores do Família no Parque em ambiente temático, ao som de marchinhas de Carnaval, a atração dispõe de uma série de opções de lazer ao ar livre. São 10 mil metros quadrados compostos por infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-, parede de escalada, tobogãs, futebol de sabão etc.

Uma das grandes novidades para o verão é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. A adrenalina começa logo na subida, que é íngreme e exige muito folego dos aventureiros gerando uma disputa saudável entre a garotada, já que são três pistas. A descida é radical, podendo atingir a velocidade máxima com a ajuda da água em dias mais quentes. É recomendado levar uma troca de roupa para que as crianças possam continuar a diversão ao longo do dia, se não quiserem estar molhadas.

Os pequenos com até 5 anos também curtem muito a programação. Na Área Kids, eles podem entrar com os adultos e brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

Os brinquedos pagos do Família no Parque no Villa-Lobos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local. E a programação acontece das 10h às 18h.

Além dessas opções pagas, há brincadeiras gratuitas com a equipe de animadoras da atração, que interage e garante a alegria do público. A entrada no parque e no Família no Parque também é gratuita.

Carnaval Família no Parque no Villa-Lobos

Datas em fevereiro

Pré-Carnaval – dias 3 e 4

Feriado de Carnaval – de 10 a 13

Pós-Carnaval – dias 17,18, 24 e 25

Programação gratuita

11h – Bloco Infantil

12h – Competição de Dança

13h – Desfile de Fantasia

14h – Bloco Infantil

15h – Competição de Dança

16h – Bloco Infantil

17h – Competição de Dança

Horário de funcionamento do Família no Parque: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br