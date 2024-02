Carnaval: desvende os mitos e descubra como minimizar os efeitos da ressaca

O consumo exagerado de bebida alcoólica não é aconselhável por profissionais da saúde, uma vez que pode causar diversos problemas ao organismo. O ideal é ter moderação, mas há momentos em que isso não acontece e o excesso pode levar posteriormente ao conhecido estado de ressaca, que é quando os níveis de álcool no sangue começam a cair.

Para minimizar esses efeitos Driele Cavalcanti, docente do curso de Nutrição da Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, ressalta que estar hidratado é fundamental para atenuar os sintomas, uma vez que a ressaca é também um sinal de desidratação do organismo. “Se houve exagero no consumo do álcool, uma excelente escolha é beber muita água, seja ela com ou sem gás, além de água de coco”.

Abaixo, a profissional destaca algumas ferramentas para amenizar os sintomas, além de desconstruir os mitos sobre o tema:

Café forte cura a ressaca?

A cafeína é estimulante e ela atenua a sensação de sonolência e dor de cabeça causadas pela ressaca.

É indicado ingerir isotônicos?

É uma boa opção e não há problema em seu consumo. O isotônico repõe água, sais minerais (potássio e sódio) e carboidrato. Mas a especialista afirma que é importante ter cautela na quantidade ingerida.

Misturar diversos tipos de bebida é um agravante para os efeitos da ressaca?

Sem dúvida. Principalmente porque quando consumimos diferentes tipos de bebidas tende-se a perder o controle da quantidade ingerida.

Tomar uma colher de azeite antes de beber pode ajudar a minimizar os efeitos da bebida?

O que acontece é que a gordura do azeite retarda a absorção do álcool, mas invariavelmente em algum momento ele será absorvido, o que significa que você poderá sofrer com a ressaca de qualquer maneira, uma vez que ao demorar para causar o efeito, a tendência é de aumento do consumo.

Algumas pessoas acreditam que ingerir uma dose de cerveja ajuda a atenuar o efeito da ressaca após a bebedeira. Isso é verdade?

Trata-se de um mito. Afinal, cerveja tem álcool e a pessoa ficará ainda mais desidratada. A melhor saída sempre será o consumo de água.

Como deve ser a alimentação de uma pessoa que está de ressaca?

A alimentação deve ser leve, saudável e privilegiar a hidratação. Além da água e da água de coco já mencionadas, frutas, legumes e verduras são as melhores opções para os dias após a bebedeira. A banana, por exemplo, é uma ótima pedida para a recuperação do potássio perdido. Já o brócolis é rico em cisteína, um aminoácido responsável pela expulsão de parte do acetaldeído (álcool da bebida), o que acelera o processo de cura da ressaca.

Por fim, a professora deixa uma receita detoxificantes rica em vitamina C para auxiliar a aliviar os sintomas da ressaca.

Picolé de Abacaxi com Hortelã

1/2 Abacaxi picado;

7 folhas de Hortelã;

2 fatias de Gengibre;

50 ml de Água de coco;

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes em um liquidificador

Distribua em forminhas de silicone próprias para picolé

Deixe no freezer por 5 horas.