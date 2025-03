Carnaval de São Paulo inicia com emoção e homenagens na primeira noite do Grupo Especial

Na noite de sexta-feira, 28 de fevereiro, o Carnaval de São Paulo deu início aos desfiles do Grupo Especial, atraindo milhares de foliões ao Sambódromo do Anhembi. A festividade contou com a participação das escolas Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro e Camisa Verde e Branco.

A primeira noite foi marcada por momentos emocionantes e alguns contratempos. Um dos destaques foi o desfile da Barroca Zona Sul, que enfrentou um imprevisto com um carro alegórico que travou justo na frente dos jurados. O problema gerou uma perda significativa de tempo, fazendo com que a escola finalizasse sua apresentação com apenas um segundo restante do tempo permitido de 65 minutos.

O enredo da Barroca Zona Sul trouxe à tona a figura do orixá Iansã, simbolizando os ventos e tempestades, e explorou temas profundos sobre a passagem do espírito após a morte. Um dos pontos altos da apresentação foi a participação de Arthur, um menino que é um verdadeiro símbolo de brilho e talento na quadra da escola desde 2020.

A Acadêmicos do Tatuapé também se destacou com o tema “Justiça – A Injustiça Num Lugar Qualquer É Uma Ameaça À Justiça Em Todo Lugar”, abordando questões como lei e equidade. Um carro alegórico especialmente impactante questionava a capacidade do Estado em assegurar justiça, trazendo uma frase emblemática da atriz Fernanda Torres: “a vida presta?”. Essa frase fez alusão à recente indicação ao Oscar da atriz e seu prêmio no Globo de Ouro.

Além disso, o desfile prestou uma homenagem ao cantor Cazuza, com a presença emocionada de sua mãe, Lucinha Araújo. Lucinha desfilou em um carro que celebrava o legado do filho, enfatizando sua luta contra o preconceito e a relevância de sua obra. O ator Daniel de Oliveira também fez parte da homenagem ao interpretar Cazuza no filme “Cazuza: O Tempo Não Para”, representando um momento marcante da carreira do artista.

O Carnaval em São Paulo segue com uma programação recheada de desfiles que prometem emocionar e surpreender o público nos próximos dias.