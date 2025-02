Carnaval de Salvador: Tradições e polêmicas marcam abertura da festa

O Carnaval de Salvador teve seu início na última quinta-feira, 27, com uma cerimônia repleta de tradições e momentos marcantes, sob a direção do renomado artista Carlinhos Brown. Apesar da intensa chuva que caiu sobre a cidade, o primeiro dia da festa foi iluminado por diversas atrações e acontecimentos notáveis nos principais circuitos da folia.

Reprodução – Arte g1 BA

A abertura do evento, que celebra quatro décadas do gênero Axé Music, ocorreu no Circuito Osmar (Campo Grande) com um ritual tradicional chamado “padê”, conduzido por Carlinhos Brown em companhia de líderes religiosos. O evento começou com um leve atraso, mas rapidamente ganhou vida quando o influenciador digital Hudson Marcello, conhecido como Rei Momo do Carnaval 2025, recebeu simbolicamente a chave da capital baiana.

Logo após a cerimônia inaugural, iniciou-se o desfile no Trio “40 Anos de Axé”, onde Carlinhos Brown reuniu grandes nomes da música baiana, incluindo Sarajane, Claudia Leitte, Daniela Mercury e representantes de grupos de afoxé. Os foliões tiveram a oportunidade de reviver os clássicos que marcaram a história do movimento musical, celebrando suas raízes e sua evolução.

O artista destacou a importância da diversidade e representatividade entre os convidados: “Não foi nem tanto por escolha, porque todos foram convidados e sim para quem realmente podia estar. Temos um ‘casting’ importante de representatividade”, enfatizou Brown.

No entanto, o evento não foi isento de controvérsias. Durante sua apresentação, Claudia Leitte enfrentou vaias ao ser chamada por Carlinhos Brown. O momento gerou discussões nas redes sociais, refletindo a insatisfação popular relacionada a incidentes passados envolvendo a artista.

Em contraste com as vaias recebidas por Leitte, Preta Gil recebeu homenagens calorosas durante sua presença no camarote Expresso 2222. Artistas como Tatau e Ludmilla expressaram seu carinho pela cantora, que estava presente para aproveitar a festividade.

Por outro lado, Ludmilla não hesitou em intervir quando se deparou com brigas entre foliões durante seu trio no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Ela fez questão de chamar atenção dos envolvidos, defendendo um ambiente festivo pacífico: “Pra que ficar brigando? Que coisa feia”, afirmou a artista.

A cantora também falou sobre sua alegria em participar do Carnaval de Salvador pelo terceiro ano consecutivo. Em uma coletiva antes do desfile, Ludmilla mencionou como é especial trazer seu bloco para o evento: “É uma mistura muito gostosa que eu amo fazer”, disse ela.

Ludmilla ainda se destacou pelo figurino inusitado inspirado em pipas que atraiu elogios nas redes sociais. Além disso, durante os bastidores do evento, expressou saudade de sua esposa Brunna Gonçalves, que não pôde acompanhá-la neste Carnaval devido à agenda corrida das duas artistas.

Por sua vez, Fernanda Paes Leme compartilhou suas reflexões sobre a folia em meio à recente separação do ex-parceiro Victor Sampaio. A atriz enfatizou que deseja aproveitar o Carnaval sem exposição desnecessária: “Meu intuito não é sair beijando bocas”, declarou.

Com uma programação diversificada e cheia de surpresas, o primeiro dia do Carnaval de Salvador reafirmou seu papel como um dos eventos mais emblemáticos da cultura brasileira.