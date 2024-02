Carnaval de Rua em SP tem blocos para crianças, LGBTs, com cantores e ritmos diferentes

Durante os quatro dias de Carnaval, de 10 a 13 de fevereiro, a cidade de São Paulo contará com mais de mais de 500 blocos de rua. Mesmo com o cancelamento de vários cortejos, ainda existem opções para todos os gostos: para famílias com crianças, megablocos, com shows de cantores e que tocam ritmos diferentes como punk e sertanejo.

Veja a seguir lista de blocos de Carnaval separados por tema.

LGBTQIA+

Agrada Gregos

Um dos maiores blocos LGBTQIA+ desfila por São Paulo no sábado de Carnaval em parceria com o TikTok. Sobem ao trio elétrico as artistas Gretchen e Gloria Groove, além da Banda Uó. Nos quatro dias de celebração, o grupo também organiza festas na casa de shows Audio, com apresentações de Pepita, Danny Bond, Thiago Pantaleão e Pocah.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Sáb. (10), às 13h

Bloco Ezatamentchy

A página de humor e conteúdo para a comunidade LGBT+ organiza festas pela noite paulistana. No bloco carnavalesco, que sai nas ruas de Santa Cecília, contará com artistas como Verónica Valenttino, Valéria Barcellos, Romero Ferro e MC Soffia.

R. Fortunato, 35, Santa Cecília. Ter. (13), às 9h

CarnaVrah

Fundado em 2022, o bloco desfila por São Paulo celebrando a diversidade ao som de MPB e artistas da comunidade LGBT. Neste ano, o cortejo homenageia a cantora Rita Lee, e tem como embaixadoras o casal de atrizes Carol & Nati, além das drag queens convidadas Divana Montez e Loran Gerie.

Av. Ipiranga, 794, República. Sáb. (10), às 8h

Dramas de Sapatão

A bateria Vulvatômica se apresenta na República, no centro de São Paulo, no sábado. O cortejo é voltado principalmente para mulheres lésbicas, bissexuais e trans –mesma composição da bateria do bloco– mas todos são bem-vindos.

R. Santa Isabel, 95, Vila Buarque. Sáb. (10), às 12h

Minhoqueens

Fundado pela drag queen Mama Darling, o bloco LGBTQIA+ movimenta, anualmente, multidões no centro de São Paulo. No primeiro dia de Carnaval, eles vão levar as suas potentes caixas de som que soltam hits do pop. Nesta edição, a drag Lia Clark será convidada para subir no trio elétrico.

Av. Ipiranga, 794, República. Sáb. (10), às 12h

Para crianças

Baú do Pirata Kids

O bloco infantil é organizado pelo grupo homônimo, que também realiza festas e eventos para crianças ao longo do ano. O cortejo alterna entre canções infantis, MPB, marchinhas clássicas e músicas autorais.

Pça. Fortunato da Silveira, Vila Jacuí. Sáb. (10), às 10h

Bloquinho Carnaween

Organizado pelo grupo NaRua, o bloco inclui músicas infantis, concurso de fantasias, contação de histórias, venda de lanches, oficinas para crianças e fraldário. Como o nome sugere, o cortejo incentiva os foliões a usarem fantasias de Halloween, mas os pequenos podem ir vestidos como se sentirem confortáveis.

Pça. David Nasser, Moema. Sáb. (10), às 10h

Bloco Infantil Charanguinha Coruja

Sete músicos e musicistas com os seus instrumentos irão tocar as famosas marchinhas de Carnaval, músicas populares animadas e também versões carnavalescas das famosas cantigas infantis durante o cortejo.

Espaço Mário Zan do Centro Cultural Penha – Largo do Rosário, 20, Penha. Sáb. (10), às 15h

Bloquinho Gente Miúda

Criado em 2016 e idealizado pela cantora Kel Figueiredo, conta com canções infantis de várias décadas além de marchinhas carnavalescas.

Av. Av. Professor Alfonso Bovero 522, Perdizes. Dom. (11), às 10h

Tradicionais

Esfarrapado

Um dos blocos de rua mais tradicionais de São Paulo desfila pelo Bixiga ao som de marchinhas e sambas-enredo da escola paulista Vai-Vai, que tem a sua sede no bairro. O grupo de rapazes que deu origem ao bloco desfilou pela primeira vez em 1947. Agora, o cortejo começa com a banda de fanfarra, seguida pela apresentação da Bateria 013 e pelo Trio elétrico.

R. 13 de Maio, 518, Bixiga. Seg. (12), às 10h

Espetacular Charanga do França

A banda, que tem um dos bloquinhos paulistanos mais tradicionais, desfila na segunda-feira (12) de Carnaval. O grupo conta com instrumentos de percussão e sopro para movimentar os foliões ao som de marchinhas.

R. Imaculada Conceição, 134, Santa Cecília. Seg. (12), às 9h

Tarado Ni Você

Em sua comemoração de dez anos no Carnaval paulistano, o bloco toma a avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, com o tema “A Grande Cobra Coral Encantada”. O cortejo desfila em homenagem à obra do cantor e compositor Caetano Veloso e propõe o redescobrimento da cidade por meio do ativismo urbano e da ocupação de espaços públicos. Além das músicas do cantor, o bloco apresenta tradicionais marchinhas de Carnaval.

Av. Ipiranga, 794, República. Sáb. (10), às 10h

Urubó

O bloco, que desfila desde 2010, realiza dois cortejos neste Carnaval. Os músicos e foliões se encontram no largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó no sábado e no domingo, ambos ao meio-dia.

Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó. Sáb. (10) e Dom. (11): 12h

De cantoras

Ritaleena

O bloco que homenageia a cantora Rita Lee desfila pela primeira vez desde que a artista morreu, em maio de 2023. No nono ano de desfile, o trio elétrico leva sua legião de fãs com perucas vermelhas para a Vila Romana, região oeste de São Paulo. Conhecido por tocar sucessos de Rita Lee em ritmo de marchinha, o bloco terá neste ano o mote “Pra Pintar seu Nome no Céu”.

R. Sepetiba, 660, Vila Romana. Dom. (11), às 12h

Bloco Bonde Pesadão

Pela primeira vez, a cantora Iza subirá no seu próprio trio elétrico para desfilar no Carnaval de São Paulo. Ela canta seus próprios sucessos, músicas de outros artistas e recebe convidados como MC Carol e NX Zero para se apresentar pelas ruas de Santo Amaro, na região sul da capital.

R. Laguna, 404, Santo Amaro. Dom. (11), às 12h

Bloco da Pabllo

A drag queen mais famosa do Brasil faz a estreia oficial de seu bloco na cidade. Dona de sucessos como “Buzina”, ela leva para o trio sua mistura de pop e eletrônica a ritmos brasileiros, como tecnobrega, e recebe Urias, Lia Clark e Renan Martelozzo.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Dom. (11), às 12h

Com ritmos diferentes

Samby e Junior

Como o nome sugere, o bloco homenageia os irmãos e cantores Sandy e Junior. Além dos sucessos da dupla, o cortejo toca hits da década de 1990, além de axé.

Largo do Arouche, Santa Cecília. Sáb. (10), às 11h

Bloco 77 – Os Originais do Punk

O bloco amarelo e preto desfila clássicos do punk rock em ritmo de marchinha. Neste ano, o cortejo segue o tema “Tente Mudar o Amanhã”.

R. Barra Funda, 1071, Barra Funda. Sáb. (10), às 12h

Samba Rock e Serpentina

Não tão tradicional quanto o axé e o próprio samba no Carnaval, o samba-rock é o gênero musical que embala o cortejo pela Barra Funda, na região oeste de São Paulo. A banda existe desde 2019.

Rua Conselheiro Brotero, 506, Barra Funda. Dom. (11), às 13h

Bem Sertanejo

Em frente ao parque Ibirapuera, o cantor sertanejo Michel Teló faz show com sua banda completa. O repertório conta com os sucessos de sua carreira, como “Ai Se Eu Te Pego”, “Fugidinha” e “Humilde Residência”.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Dom. (11), às 10h30