Carnaval de Paracuru começa com show de Simone Mendes e público recorde na Praça Matriz

O Carnaval de Paracuru 2025 começou em grande estilo na noite desta sexta-feira (28), com a apresentação da estrela Simone Mendes, além de shows de Forró Real e Lito Lins, que lotaram a Praça Matriz. Mais de 20 mil pessoas acompanharam a primeira noite de festa, consolidando Paracuru como um dos destinos carnavalescos mais procurados do Ceará.

Com o grande sucesso do primeiro dia, a projeção de público para os cinco dias de carnaval foi revisada para 100 mil pessoas, reforçando ainda mais o impacto econômico positivo para a cidade. O valor injetado na economia local deve ultrapassar os R$ 30 milhões, beneficiando setores como hospedagem, alimentação, comércio e transporte.

A prefeita Gabi do Aquino celebrou o sucesso da abertura do evento e destacou a importância da festa para o município: “O Carnaval de Paracuru já se tornou uma referência no Ceará e esse primeiro dia só reforça o quanto nossa cidade está preparada para receber grandes públicos. Estamos muito felizes em ver a Praça Matriz lotada e o impacto positivo que esse evento traz para nossa economia e turismo”.

A secretária de Turismo e Meio Ambiente, Yasmin Freire, também ressaltou o crescimento do evento e a expectativa para os próximos dias: “A cada ano o Carnaval de Paracuru cresce e se fortalece. O aumento da projeção de público e o impacto econômico demonstram que estamos no caminho certo, investindo na cultura e no turismo como motores de desenvolvimento para a cidade”.

A cantora Simone Mendes, grande atração da noite, destacou a alegria de abrir o Carnaval no Ceará:

“Nada melhor do que começar o carnaval nesse estado maravilhoso que tanto amo! Paracuru recebeu a gente com uma energia incrível, e essa festa já mostrou que vai ser inesquecível!”

Programação deste sábado (1):

Arena Mela-mela (a partir das 15h)

Gabivic

Tchakabum

Henry Freitas

Praça Matriz ( a partir das 21h)

Zé Cantor

Tchakabum

Tropykália

Com expectativa de público ainda maior, o Carnaval de Paracuru 2025 segue como um dos maiores e mais animados do estado, consolidando-se como um dos principais destinos para foliões de todo o Brasil.