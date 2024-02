Carnaval de Diadema atrai grande público à Praça da Moça

A folia tomou conta da Praça da Moça, em Diadema, nos dois dias de Carnaval realizados pela Prefeitura neste final de semana (3 e 4 de fevereiro). A festa, uma das mais importantes manifestações culturais do país foi realizada com muita tranquilidade e segurança, e a programação, especialmente preparada para atender todos os públicos e das mais variadas idades, foi um momento de marcar o retorno do festejo que há 12 anos não acontecia na cidade.

No encerramento, ontem à noite (4/2), na Praça da Moça, o cantor Alceu Valença colocou o público de cerca de 30 mil pessoas para dançar ao ritmo do Frevo e do Maracatu e de canções de sua autoria, entre elas: Bicho Maluco Beleza, Morena Topicana, Moça Bonita e Táxi Lunar. Quando, mais para o final do show, os primeiros acordes de La Belle de Jour ecoaram na praça, as milhares de pessoas cantaram junto com o artista a música inteira.

Antes, para esquentar o público, as DJs Carlu e Lih Lima já haviam feito as suas performances na Praça da Moça e depois vieram as apresentações do Batuque Abayomi e o Bloco da Moça. O último grupo a tocar no palco antes do espetáculo do Alceu foi a tradicional banda de Diadema, Furiosa na Folia, que fazendo a abertura para a entrada do artista pernambucano ao palco tocou a canção Anunciação, de autoria do próprio Alceu.

Para a moradora de Diadema Sandra Santos, que estava na Praça da Moça com mais quatro amigas para assistirem o show de Alceu e também participar da festa, a volta do festejo no município é um momento importante. “O Carnaval é uma festa popular e não pode ficar tanto tempo sem ser realizado. Além disso, trazer para nossa cidade um artista como Alceu Valença é divulgar a cultura brasileira”, disse.

Camila Araújo Rosa, moradora da Vila Conceição, também concorda com o lado popular do Carnaval e ressalta o caráter democrático do evento. “Vim com meu namorado e duas amigas e é muito bacana ver tanta gente se divertindo. Muitas pessoas não têm dinheiro para gastar e, como o Carnaval é uma festa popular e faz parte da tradição do Brasil, todos participam democraticamente. Espero que a Prefeitura faça mais eventos culturais pela cidade”, afirmou.

Pedido por todos – O secretário de Cultura Camilo Vannuchi explicou que o retorno do Carnaval em Diadema era um pedido feito por diversos setores da cidade, principalmente o cultural. “Nos encontros com a população esta questão era sempre abordada e, além disso, é um compromisso da administração do prefeito Filippi e que está no Plano Municipal de Cultura”.

Ao finalizar sua fala para o público na Praça da Moça, Camilo convidou a população a participar do próximo Carnaval de Diadema. Ele disse, ainda, que depois do Carnaval a Secretaria de Cultura já começa a pensar no evento da Festa Junina, que acontece todo mês de junho em Diadema e que já se tornou uma tradição.

Infraestrutura – Para fazer um Carnaval bonito e seguro aos foliões de Diadema, a Prefeitura montou uma infraestrutura com participação da GCM, Polícia Militar, do Departamento de Trânsito e de servidores das diversas secretarias. Ambulâncias com equipes de saúde ficaram de plantão nos dois dias de evento, a revista pessoal foi adotada, e como não foi permitida a entrada de garrafas, foi montado um ponto de distribuição de água potável para garantir a hidratação das pessoas.

Outra medida adotada foi a instalação de barracas de comidas e de bebidas. Grupos de empreendedores da economia solidária e das escolas de samba da cidade, em 18 barracas, puderam comercializar alimentos aos foliões.

“Valeu a pena estar trabalhando no Carnaval de Diadema. Do que eu investi na compra dos produtos para colocar a minha barraca em funcionamento, o retorno será de cerca de 45%”, conta Avelino Souza Amorim, que junto com a mulher vendia tapiocas doces e salgadas e bebidas na praça da alimentação do evento.

Além dos foliões, convidados, vereadores e secretários municipais estiveram no dois de eventos na Praça da Moça. Também prestigiaram o Carnaval de Diadema, a vice-prefeita Patty Ferreira e a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria.