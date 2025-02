Carnaval de Bragança Paulista: desfiles antecipados e programação variada

A Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança Paulista (Liesb) anunciou uma alteração nos horários dos desfiles para o carnaval deste ano. A mudança, que antecipa a programação em 30 minutos, fará com que a primeira escola comece sua apresentação às 21h.

O evento carnavalesco está agendado para ocorrer em duas noites: no domingo, dia 2 de março, e na terça-feira, dia 4 de março, ambos os dias com início às 21h. A entrada para as festividades será gratuita, e os resultados dos desfiles serão divulgados na Quarta-feira de Cinzas, dia 5.

Além dos tradicionais desfiles das escolas de samba, o carnaval em Bragança Paulista contará com uma variedade de bloquinhos e apresentações musicais ao longo da festa.

Programação dos Desfiles

Passarela PDM

Domingo, 2 de março:

20h – Desfile da corte do carnaval

20h30 – Abertura com Bloco Afoxé

21h – Escola de Samba 9 de Julho

22h – Escola de Samba Unidos do Lavapés

23h – Escola de Samba Dragão Imperial

Segunda-feira, 3 de março:

0h – Escola de Samba Acadêmicos da Vila

21h – Escola de Samba Mirim Os Herdeiros

21h40 – Escola de Samba Vilã do Amanhã

22h20 – Escola de Samba Melhor Idade Realeza Imperial

23h – Escola de Samba Melhor Idade Os Imortais

Terça-feira, 4 de março:

21h – Escola de Samba 9 de Julho

22h – Escola de Samba Unidos do Lavapés

23h – Escola de Samba Dragão Imperial

Galpão de Eventos PDM

Sexta-feira, 28 de fevereiro:

22h – Show com grupo Pagode da Bea e DJs Sun e Check

Sábado, 1 de março:

– Shows com grupos Kegraça e Pagode do TR

Segunda-feira, 3 de março:

01h30 – Show com grupo Pegada Nossa

23h30 – Shows com grupos Assim Que Se Faz e Atitude Certa

Terça-feira, 4 de março:

15h – Criança Folia

Praça da Poesia (1, 2, 3 e 4 de março):

14h – Grupo de Dança Fit Dance

15h – Carnapraça com show da Banda Aurea Marchinhas

Parque Estados: