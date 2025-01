Carnaval de BH tem R$ 6,4 milhões em investimentos

Após um intervalo de cinco anos, a Ambev confirmou sua volta como patrocinadora oficial do Carnaval de Belo Horizonte, evento que promete injetar cerca de R$ 1 bilhão na economia da capital mineira. O acordo firmado entre a empresa de bebidas e a Prefeitura de Belo Horizonte tem um valor total de R$ 5,9 milhões.

Além da Ambev, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) também se uniu ao financiamento da festa, destinando R$ 500 mil para o evento. O resultado da licitação referente ao patrocínio foi publicado no Diário Oficial do município no dia 16 deste mês.

Considerado o principal evento turístico da cidade, o Carnaval BH espera atrair aproximadamente 6 milhões de foliões durante suas festividades, que ocorrerão entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março de 2025. A programação inclui desfiles de blocos de rua, Escolas de Samba e Blocos Caricatos, além do tradicional Kandandu, que marca a abertura oficial com a reunião de blocos afro, e a eleição da Corte Momesca.

O crescimento contínuo do Carnaval em Belo Horizonte é notável; em 2015, a festa contava com apenas 1,5 milhão de participantes. Atualmente, a capital mineira se destaca como um dos principais destinos carnavalescos do Brasil.

A nova gestão da Belotur, sob a liderança de Bárbara Mennucci desde abril do ano passado, tem buscado inovação e sustentabilidade para o evento. Mennucci enfatiza a importância da colaboração do setor privado como uma “parceira estratégica” para o sucesso do carnaval.

Uma das iniciativas destacadas pela gestão atual é a implementação de práticas sustentáveis focadas na descarbonização das festividades. “Este movimento é fundamental para nossa administração e traz benefícios tanto para os belo-horizontinos quanto para os turistas que desejam vivenciar um dos melhores carnavais do país”, afirmou a presidente da Belotur.

No que diz respeito às oportunidades de patrocínio, o edital para o Carnaval 2025 ofereceu oito cotas em três categorias diferentes. A cota “Apresenta”, com valor mínimo fixado em R$ 5 milhões, foi adquirida pela Ambev. Por outro lado, as três cotas da categoria “Patrocínio Master”, com um valor mínimo de R$ 2 milhões cada, não tiveram interessados. A categoria “Apoio” disponibilizou quatro cotas com valor mínimo de R$ 500 mil cada; uma delas foi garantida pela CDL-BH.

Com relação ao suporte financeiro aos blocos de rua, a Belotur alocou R$ 1,762 milhão por meio de um edital lançado em novembro passado. Os blocos poderão receber diferentes quantias dependendo da categoria em que se enquadram: na categoria A, até 50 blocos receberão R$ 22,8 mil cada; na categoria B, até 35 blocos receberão R$ 13,2 mil cada; e na categoria C, até 20 blocos terão direito a R$ 8 mil cada.