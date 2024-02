Carnaval da Família leva folia ao Paço de Ribeirão neste domingo (18)

Neste domingo, dia 18, das 12h às 18h30, o Paço Municipal (localizado à Rua Miguel Prisco, 288) e a Rua Felipe Sabbag serão palco do Carnaval da Família. Na programação, muita folia com DJ, Bloquinhos, Escola de Samba e Shows. E, para a alegria da criançada, atividades lúdicas, brincadeiras, brinquedos infláveis e muito mais. As atrações são gratuitas.

Marchinhas carnavalescas, a escola de samba Num Guento e a banda Cólica Renal estão na grade musical do Carnaval da Família. As atividades acontecem em ambiente seguro e familiar.

Confira a programação completa:

12h às 14h: Som com DJ

14h às 15h: Bloquinho Sassarico

14h às 14h40: Oficina de Brinquedos

14h às 17h: Personagens

14h às 18h: Pintura de rosto e escultura de balões

15h às 16h: Escola de Samba – Num Guento

16h às 17h: Bloquinho Me Chama Que Eu Vou

17h às 18h30: Show com a Banda Cólica Renal