Carnaval: Confira o funcionamento do Programa Bom Prato e Espaço Prevenir 

O Programa Bom Prato, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), abrirá 31 das suas 73 unidades fixas do estado no sábado, domingo e terça-feira (13/02) de carnaval. Na segunda (12/02), o funcionamento do BP será normal. Já as quatro unidades do Espaço Prevenir não funcionarão na terça, voltando ao horário normal na quarta-feira (14/02).

Confira a relação das 31 unidades que abrem aos feriados e finis de semana: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

Os Espaços Prevenir contam com quatro unidades: São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Capital.

SERVIÇO

Bom Prato no feriado de carnaval

Sábado (10), domingo (11) e terça-feira (13): 31 unidades abertas

Segunda-feira (12): Funcionamento normal

Horário de funcionamento:

7h – Café;

10h30 – Almoço, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral

17h – Jantar

Veja os endereços das unidades fixas e móveis.

Espaço Prevenir no feriado de carnaval

Domingo a terça-feira (11 a 13): Fechado

Quarta-feira (14): Funcionamento normal, das 12h às 21h

Endereços:

– São José dos Campos: Av. dos Estados, 297 – Vila Maria

– São José do Rio preto: Rua Santa Maria, 457, Vila Aurora

– Ribeirão preto: Rua Visconde de Abaeté, 285 – Jardim Sumaré

– Capital: Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 50, Tatuapé