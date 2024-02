Carnaval: concessionárias promovem ações educativas para um trânsito mais seguro nas rodovias paulistas

Com o intuito de promover um Carnaval mais seguro e consciente, as concessionárias de rodovias que integram o programa de concessões do Estado de São Paulo, sob a supervisão da ARTESP- Agência de Transporte do Estado de São Paulo, promovem uma série de ações educativas que visam sensibilizar motoristas e usuários sobre a importância da segurança viária e do respeito às leis de trânsito durante o período carnavalesco.

As atividades educativas serão desenvolvidas em diversos pontos estratégicos das rodovias concedidas, abrangendo importantes destinos turísticos e de grande movimentação durante o Carnaval. Dentre os locais contemplados estão trechos das principais rodovias que conectam a capital paulista a cidades do interior e litoral do estado.

“As concessionárias e a Agência estão unidas para garantir um Carnaval com segurança e tranquilidade para todos os usuários das vias. Por meio de ações educativas e de conscientização, buscamos promover segurança aos usuários durante o período festivo”, ressalta Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Entre as ações planejadas estão campanhas de conscientização sobre a importância da não ingestão de álcool antes de dirigir, o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança e a necessidade de atenção redobrada nas estradas, especialmente durante períodos de grande movimentação como o Carnaval. Além disso, serão distribuídos materiais informativos e realizadas atividades interativas para engajar os motoristas e passageiros.

Confira abaixo as ações realizadas:

SPVias – Ação educativa com óculos simulador de embriaguez

Data: 06/02 (terça-feira)

Local: Auto Posto Zanforlim/ Restaurante Chapadão – Itapeva

Rodovia Francisco Alves Negrão , SP 258 KM 268 – Itapeva – SP

Horário: das 11h às 13h

Data: 07/02 (quarta-feira)

Local: Posto Graal Maristela – Pardinho

Rod. Pres. Castello Branco, km 198, Pardinho – SP

Horário: das 11h às 13h

Data: 08/02 (quinta-feira)

Local: Auto Posto Cerrado/ Restaurante – Alambari

Rod. Raposo Tavares, 1 – Km 140 – Cerrado, Alambari – SP

Horário: das 11h às 13h

Data: 09/02 (sexta-feira)

Local: Posto Rodoserv Sorriso – Pardinho

Rodovia presidente castello branco, km 191 – Pardinho – SP

Horário: das 11h às 13h

ViaOeste – Ação educativa com óculos simulador de embriaguez

Data: 07/02 (quarta-feira)

Local: Jandira

Endereço: Praça Anielo Gragnano, 44, Centro

Horário: 14h30 às 16h30

AutoBAn – Ação educativa com óculos simulador de embriaguez

Data: 08/02 (quinta-feira)

Local: Posto Graal, km 56 da rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, em Jundiaí

Horário: 7h às 11h – junto ao restaurante da rede Graal (estacionamento de automóveis)

Renovias – Ação educativa com óculos simulador de embriaguez

Data: 09/02 (sexta-feira)

Local: Rodovia Adhemar Pereira de Barros, km 160, pista Norte

Horário: Das 14h às 16h

Rodovias do Tietê – Campanha Carnaval Seguro

Data: a partir de 09/02

Local: Praças de pedágios

Ecovias e Ecopistas – Movimento Afaste-se

Durante todo o feriado

Local: Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Local: Painéis de mensagens variáveis (PMVs)