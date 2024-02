Carnaval: calçado adequado pode evitar torções; saiba qual escolher

O calçado adequado pode ajudar a evitar torções do tornozelo, pé ou até mesmo quedas na rua durante o Carnaval. Para isso, o folião deve escolher sapatos confortáveis com o solado firme e com textura para dificultar acidentes e escorregões na rua. O ortopedista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) Dr. Wellington Farias Molina explica também que é essencial se atentar ao chão, pois eventuais irregularidades na superfície facilitam a ocorrência de quedas.

Conhecida popularmente por torção, a entorse de tornozelo ou pé pode causar dor ao pisar no chão, luxação – deslocamento articular, inchaços, hematomas, rompimento dos ligamentos e até fraturas nos ossos da região. Estão mais vulneráveis as pessoas idosas com a estrutura muscular frágil e aqueles com deficiências ou dificuldades de locomoção. São sinais do problema impossibilidade de colocar carga – o peso- no pé machucado e dor intensa na região lateral e ou medial (interna) do tornozelo.

O ortopedista do Iamspe também aconselha evitar o uso de sapatos de salto alto, principalmente aqueles com mais de 5 centímetros. “Eles [os sapatos de salto alto] afetam o centro de equilíbrio do corpo e geram instabilidade. O problema é que a musculatura dos membros inferiores pode não suportar o excesso de esforço ou não ter um condicionamento físico suficiente, o que facilita a ocorrência de lesões”, complementa Wellington.

O consumo de bebidas alcoólicas em excesso e o uso de drogas também aumentam o risco de torções ou quedas. A utilização dessas substâncias afeta a percepção sensorial e causa desatenção, fazendo com que os foliões não percebam as irregularidades e obstáculos no caminho e possam sofrer acidentes.