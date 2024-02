Carnaval: 8 dicas para aproveitar a folia com responsabilidade e saúde

Já estamos em clima de Carnaval, momento de alegria contagiante, cores vibrantes e animação. No entanto, para garantir que a folia seja aproveitada ao máximo, é essencial cuidar também da saúde.

São vários dias seguidos de festas, blocos e eventos, sem contar os eventos pré e pós Carnaval. “É uma verdadeira maratona, com um ritmo muito diferente da rotina e que pode ter momentos de excessos, potencialmente prejudiciais à saúde”, alerta Dra. Patrícia Rotsztajn Lusvarghi, clínica geral e intensivista do Hospital São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or.

Nesse período, eventuais intercorrências médicas podem prejudicar a programação e antecipar a volta para casa. “No geral, são situações preveníveis, onde um pouco de atenção e cuidado podem evitar o problema”, complementa a médica.

Para auxiliar os foliões a curtir com responsabilidade e garantindo o bem-estar, confira algumas dicas:

– Hidratação: em meio à animação e às altas temperaturas, é fácil esquecer de se hidratar adequadamente. Certifique-se de beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação. Além disso, opte por água de coco e sucos naturais para repor os eletrólitos perdidos durante a folia.

– Bebidas alcoólicas: o consumo exagerado de álcool pode causar intoxicação, com sintomas como falta de coordenação motora e mudanças de comportamento, e em alguns casos coma.

Além disso, em longo prazo, o uso abusivo de substâncias alcoólicas pode ocasionar doenças no fígado, gastrointestinais, cardiovasculares e afetar o sistema nervoso e imunológico, além de ser um fator de risco para diversos tipos de câncer.

“Além da atenção em relação à quantidade, vale lembrar aos foliões para não consumir bebida alcoólica de estômago vazio, já que isso favorece quadros de hipoglicemia e o temido coma alcoólico. Outro ponto é em relação à procedência da bebida. Não aceite garrafas ou latas abertas ou sem rótulos, ou de pessoas desconhecidas”, alerta Dra. Patrícia.

– Proteção solar: o sol forte é uma característica marcante do Carnaval brasileiro. Antes de sair para as festas, aplique generosamente o protetor solar, preferencialmente acima de 60 FPS. Lembre-se de reaplicar o produto ao longo do dia, a cada quatro horas, especialmente se estiver participando de eventos ao ar livre, para evitar queimaduras solares e, em longo prazo, câncer de pele.

– Cuidados com a pele: adereços, tintas e muito glitter são alguns itens que integram as produções nesse período. No entanto, é importante ter atenção com os produtos escolhidos e fazer a correta higienização da pele após o uso para evitar alergias, dermatites e outras doenças de pele.

“O ideal é utilizar água miscelar, que ao mesmo tempo em que remove os itens aplicados, promove a hidratação da pele sem danificar as células”, explica a médica da unidade localizada no região do ABC.

– Alimentação: entre os blocos e festas, não se esqueça de manter uma alimentação equilibrada. Consuma frutas, vegetais e alimentos leves para fornecer nutrientes essenciais ao seu corpo. Evite exageros e escolha opções saudáveis nos intervalos das festividades.

“Alimentos ricos em gordura, como carnes e frituras, além de ultraprocessados, devem ser evitados, pois possuem um tempo mais longo de digestão e podem causar desconfortos intestinais”, alerta Dra. Patrícia.

– Doenças: a aglomeração de pessoas favorece a disseminação de doenças causadas por vírus e bactérias, principalmente as de transmissão por vias respiratórias, como a covid-19. Caso apresente algum sintoma, considere deixar a folia para outro dia. No local, opte por áreas mais vazias e arejadas, e limpe as mãos frequentemente. Há ainda infecções sexualmente transmissíveis, que tem como principal meio de prevenção o uso de preservativos.

– Descanso: o Carnaval é uma maratona de diversão, mas também é crucial garantir momentos de descanso. Estabeleça pausas durante os dias de folia para recarregar as energias. Uma boa noite de sono é essencial para manter o sistema imunológico fortalecido e aproveitar o Carnaval com disposição.

As pernas e os pés também merecem atenção especial, já que podem sofrer com inchaço após longos períodos em pé. Uma opção é utilizar meias de compressão que estimulam o sistema linfático, prevenindo inchaço e dores.

– Moderação: o momento festivo e de empolgação, associado ao consumo de bebidas alcoólicas, pode favorecer atitudes imprudentes. Nessas situações evite manipular objetos cortantes, fogo e outras substâncias perigosas. Cuidado ainda com quedas, acidentes de trânsito, piscinas e etc. “Lembre-se o álcool altera a sua percepção e tempo de reação”, enfatiza a médica do São Luiz São Caetano.

