Carnaval 2025: TV Cultura e TV Câmara transmitem os desfiles do Grupo Especial de Bairros

A TV Cultura e a TV Câmara irão transmitir, ao vivo, os desfiles do Grupo Especial de Bairros, realizado pela UESP (União das Escolas de Samba Paulistanas). A apresentação será feita por Atílio Bari, Roberta Martinelli e Renata Simões, diretamente do estúdio da TV Cultura no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista, onde os desfiles acontecem. No domingo (2), vai ao ar na TV Câmara e na TV Cultura a partir das 22h. Já na segunda (3/3), será exibido às 22h pela TV Câmara e, a partir das 23h45, pela Cultura, além do app Cultura Play.

As reportagens ficarão por conta deRodrigo Leitão, Laíze Câmara, Emília Bizzotto e Luiz Turati, que irão mostrar a emoção dos desfiles na avenida, concentração, dispersão das escolas e a expectativa do público. A exibição trará ainda flashes do desfile que acontece simultaneamente na Vila Esperança, zona leste da capital.

No domingo (2), desfilam na avenida Eliseu de Almeida as escolas de samba Unidos do Vale Encantado, Unidos de Guaianases, Combinados de Sapopemba, Isso Memo, Lavapés Pirata Negro e Saudosa Maloca. Já na segunda (3/3), será a vez da Amizade Zona Leste, Acadêmicos de São Jorge, Unidos de São Miguel, Unidos de Santa Bárbara, Uirapuru da Mooca e Leandro de Itaquera.