Carnaval 2025: Riotur abre credenciamento para 15 mil vendedores

A partir das 18h desta segunda-feira, 6 de novembro, a Riotur inicia o processo de credenciamento para 15 mil vendedores autônomos que atuarão durante os desfiles dos blocos de rua no Carnaval de 2025. Este número representa um acréscimo de 5 mil vagas em comparação ao ano anterior.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Riotur, e um sorteio está programado para ocorrer no dia seguinte. Os resultados do sorteio serão comunicados aos participantes por meio de mensagens SMS.

Para se inscrever, os candidatos devem ser brasileiros com idade mínima de 18 anos, além de apresentarem documentação como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no município do Rio de Janeiro.

Os vendedores que forem selecionados deverão comparecer a um local que será informado posteriormente para validar os requisitos estabelecidos no regulamento. Neste momento, também receberão orientações sobre os próximos passos do processo, incluindo a retirada do kit, que contém colete, isopor e credencial. Além disso, haverá um treinamento preparatório para assegurar que todos estejam prontos para atuar legalmente nos blocos de rua.

O período autorizado para a venda se estenderá do dia 1º de fevereiro até o dia 9 de março, coincidente com as festividades do Carnaval.