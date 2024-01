Carnaval 2024: Pedro Sampaio, Xand Avião e Gloria Groove puxam Bloco do TikTok pelo Brasil

Em 2024, o TikTok se une a alguns dos maiores blocos do Carnaval de rua do país e trará grandes nomes da música brasileira para as folias do Rio de Janeiro, de Salvador e de São Paulo. A plataforma impacta diretamente a cultura brasileira, levando alegria e celebrando a criatividade – por isso, nada mais justo do que estar presente em uma das maiores festas do país. Além das atrações musicais, a programação do Bloco do TikTok em cada uma das cidades conta ainda com anfitriões que comandarão a cobertura de conteúdos especiais para o TikTok.

A plataforma já inicia a folia no pré-Carnaval do Rio de Janeiro. O Bloco do TikTok com Bloco da Favorita agita as ruas cariocas no dia 4 de fevereiro, às 8h (com concentração a partir das 7h), no centro da cidade, entre a Rua do Ouvidor e Praça XV de Novembro, comandado por Pedro Sampaio, e com cobertura no TikTok de uma das grandes rainhas do carnaval carioca, Paolla Oliveira.

Na sexta-feira seguinte, dia 9 de fevereiro, que coroa o início do Carnaval de fato, o TikTok viaja para Salvador com o Bloco do TikTok com NuOutro dominando o circuito Barra-Ondina em horário nobre, às 19h (com concentração a partir das 18h). Ícaro Silva estreia seu perfil do TikTok com a cobertura do bloco, que mantém a tradição de ter a Banda Eva e a banda DiDengo, e trará outros convidados mais do que especiais como Xand Avião e É o Tchan para cantar grandes sucessos.

Para encerrar a festa com chave de ouro, São Paulo recebe no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, o Bloco do TikTok com Agrada Gregos, a partir das 14h (com concentração a partir das 13h), puxado por Gloria Groove, e com convidados especiais como Banda Uó e presença da rainha do bloco, Gretchen, coroando a estreia do TikTok no Carnaval paulistano. O ator Diego Martins é quem faz a cobertura ao vivo na plataforma deste último dia.

“O TikTok, sendo uma plataforma tão presente na vivência cultural do brasileiro, não poderia ficar de fora do Carnaval. Esse é o nosso segundo ano transcendendo as fronteiras da plataforma para viver essa festa, apresentando novamente uma pluralidade de músicas e de estilos. O Bloco do TikTok em diferentes cidades vai mostrar a real do carnaval: cheio de histórias autênticas, aquele em que passamos perrengue, que chove em hora inesperada, que nos apaixonamos a cada bloco, mas que todo brasileiro curte e aproveita, cada um ao seu estilo!”, explica Gabriel Simas, Líder de Marketing de Categorias e Criadores do TikTok na América Latina.

O TikTok coloca os blocos na rua este ano com o apoio de grandes marcas, como Beats nos blocos do TikTok em São Paulo e no Rio de Janeiro, Brahma no Bloco do TikTok em Salvador e Mercado Pago, Neutrogena e Casas Bahia que participam dos três blocos. Além desses, Intimus, estará presente nos desfiles de Salvador e São Paulo. As marcas também promoverão ativações nos pontos de encontro e em cima dos trios elétricos.

Para tornar o Carnaval ainda mais especial dentro da plataforma, criadores de conteúdo de todo o Brasil poderão usar em seus vídeos o novo Efeito de Voz e Texto Falado da icônica voz oficial do Carnaval da cantora Ivete Sangalo, já disponível no app. E, além dos vídeos produzidos pelos foliões, a comunidade da plataforma poderá acompanhar ainda mais conteúdo de Carnaval pela #ARealDoCarnaval, assistindo e revivendo os melhores momentos da festa.