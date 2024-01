Carnaval 2024: Mileide Mihaile usa look de R$ 100 mil em ensaio técnico

Mileide Mihaile escolheu o branco para brilhar à frente da Independente Tricolor, em São Paulo. A influenciadora é rainha de bateria da escola de São Paulo. Mileide usou uma roupa avaliada em R$100 mil, com 80 mil cristais encrustados.

“Estou extremamente ansiosa para o Carnaval de 2024! É uma época muito especial para mim, e a expectativa sempre é grande. É uma oportunidade de mostrar toda a dedicação, evolução e amor pelo que faço”, disse Mileide.

A escola apresenta esse ano o enredo ‘Agogie, A Lâmina da liberdade!’. A agremiação pertence ao Grupo Especial e desfila no Sambódromo do Anhembi na sexta-feira (9). “Eu me sinto honrada e forte representando as mulheres que marcaram a história com tanta resiliência e força. Todas nós já precisamos vestir uma armadura e lutar pelo que acreditamos, por respeito e pelos nossos direitos e espaços. Toda mulher tem um pouco do exército de Agojie”, finaliza.