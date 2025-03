Carnaval 2024: abertura das festividades com bloquinhos pelo Rio de Janeiro

O início do mês de fevereiro promete uma explosão de cores e ritmos nas ruas do Rio de Janeiro, à medida que as festividades do Carnaval se aproximam. No sábado, dia 1º, a cidade se prepara para receber uma série de bloquinhos que darão início à temporada de celebrações com muito samba e alegria.

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que, ao longo de 37 dias de festa, os foliões poderão participar de um total de 482 apresentações, que incluem 128 desfiles de blocos em diversas áreas da cidade. As festividades ocorrerão nas zonas Norte, Sul e Oeste, além de regiões como Grande Tijuca, Ilhas e Jacarepaguá.

Esses eventos são gratuitos e prometem atender a uma variedade de gostos musicais, garantindo que todos os cidadãos e turistas possam desfrutar das tradições cariocas. Com essa diversidade, o Carnaval carioca reafirma seu status como um dos mais vibrantes e inclusivos do mundo.

A expectativa é que as ruas fiquem lotadas com pessoas de todas as idades se divertindo e celebrando a cultura brasileira. Assim, o Rio de Janeiro se prepara para viver momentos memoráveis, consolidando mais uma vez sua reputação como a capital do Carnaval.