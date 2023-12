Carnatal, maior carnaval fora de época do Brasil acontece na próxima sexta (8)

Com ingressos quase esgotados e a pouco mais de uma semana para o evento, a 32ª edição do Carnatal 2023, maior carnaval fora de época do país, receberá o tradicional “Bloco Vumbora” de Bell Marques com a participação de Rafa e Pipo, “Bloco da Anitta”, “Bloco O Vale” com Alinne Rosa na próxima sexta-feira (8).

Comandando o primeiro dia no corredor da folia, Bell Marques, Anitta e Alinne Rosa prometem agitar o público que acompanhará os trios elétricos durante as horas de evento. Conhecido como o rei do axé, Bell Marques contará com a participação de Rafa & Pipo para a última volta e tocará sucessos como “Valeu”, “Diga Que Valeu” e “Menina Me Dá Seu Amor”. Voltando ao Carnatal, Alinne Rosa entrará no corredor com o bloco “O Vale” que contará com sucessos como “Piranha”, “Pra Bater”, “Vale”, “País da Fantasia”, entre outros. Anitta, um dos nomes mais esperados do evento fará um show repleto de seus maiores sucessos, a cantora é conhecida por suas apresentações memoráveis durante o evento.

Na mesma noite o Camarote Beats contará com shows de Pedro Sampaio, Thiaguinho que tocará pela primeira vez no evento, Durval Lellys , Filho da Bahia, Nattan e Felipe Amorim são os nomes que vão acolher o folião no interior da Arena das Dunas.

O line up da 32° Edição do Carnatal contará ainda com nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Léo Santana, Jorge & Mateus, Xand Avião, Banda Grafith e muito mais. Confira a programação abaixo:

SEXTA 8/12

Blocos

Anitta + Alinne Rosa – Bloco do Vale

Bell Marques + Rafa e Pipo – Bloco Vumbora

Camarote

Thiaguinho

Pedro Sampaio

Durval Lellys

Filhos da Bahia

Nattan + Felipe Amorim

SÁBADO 09/12

Blocos

Bell Marques – Bloco Vumbora

Léo Santana – Bloco Vem Com O Gigante

Claudia Leitte – Bloco Largadinho

Camarote

Xand Avião

Hugo e Guilherme

Rafa e Pipo

Locos

DOMINGO 10/12

Blocos

Bell Marques – Bloco Vumbora

Ivete Sangalo – Bloco Village

Grafith – Bloco Zero Oito Quatro

Camarote

Jorge e Mateus

Zé Vaqueiro

Eva

Lipe Lucena

Os ingressos já estão à venda através do Acesso Ticket, acesse.