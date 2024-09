Carnatal 2024 anuncia Anitta, Ivete Sangalo, Bell Marques e mais

O Carnatal, o maior carnaval fora de época do Brasil, celebra sua 33ª edição em grande estilo nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2024, na Arena das Dunas, em Natal/RN.

Reconhecido nacionalmente por sua grandiosidade, e por atrair milhares de foliões, o evento se consolidou como uma das principais festas de carnaval fora de época do Brasil. Para a edição 2024, o Carnatal promete um line-up de respeito para agradar todos os públicos no seu tradicional desfile de blocos e camarote Beats.

Neste ano, os responsáveis pela ponta-pé inicial dos blocos na sexta-feira (06) são: Tony Salles, Claudia Leitte e Bell Marques ao lado de Rafa & Pipo Marques, já no camarote Wesley Safadão, Henry Freitas e Durval Lélys.

O segundo dia de blocos ficará com Anitta, Léo Santana e Bell Marques, seguindo a festa no camarote com shows de Xand Avião, Nattan e Rafa & Pipo Marques.

Fechando o final de semana, a avenida será tomada por Ivete Sangalo, Bell Marques e Grafith com seus respectivos blocos e Natanzinho Lima, Felipe Amorim e Matuê no camarote.

Além dos tradicionais blocos e do Camarote Beats, o Carnatal 2024 traz uma novidade especial: o “Largo dos Reis”, espaço dedicado a uma apresentação especial por noite, oferecendo aos foliões que não adquiriram ingressos para o camarote a chance de vivenciar a folia e o espírito do evento por mais tempo.

Mantendo a tradição, o Carnatal contará com 12 horas de festa, divididos entre avenida durante a primeira parte da noite e camarote até o amanhecer.

Desde sua criação em 1991, o Carnatal tem proporcionado uma festa vibrante e animada fora da época tradicional do Carnaval. Com uma rica história de grandes performances e uma imersão total na folia, o evento se tornou um ícone no calendário de festas brasileiras.

“Cada ano a expectativa é ainda maior, procuramos trazer sempre a irreverência e novidades para a nossa festa, este ano teremos muitas novidades e esperamos receber mais de 100 mil foliões durante os três dias de evento. Além dos novos espaços muitas outras coisas estão por vir e vocês vão poder conferir tudo”, comenta Felinto.

Os ingressos já estão à venda no site omeuevento.com.br e contará com vendas e descontos exclusivos durante as primeiras 48 horas para clientes PicPay.

Programação 2024

Sexta-feira – 6 de dezembro:

Blocos: Bell Marques + Rafa e Pipo Claudia Leitte Tony Salles

Camarote Beats: Wesley Safadão Henry Freitas Durval Lelys



Sábado – 7 de dezembro:

Blocos: Anitta Léo Santana Bell Marques

Camarote Beats: Xand Avião Nattan Rafa e Pipo



Domingo – 8 de dezembro: