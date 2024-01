Carnabloco vai agitar o carnaval de crianças e adultos no Shopping Metrô Itaquera

O primeiro Carnabloco do Shopping Metrô Itaquera, principal centro de compras da Zona Leste de São Paulo, promete animar o carnaval de crianças, jovens e adultos. Ele vai ser realizado no sábado (3) e domingo (4). A entrada é gratuita e o público poderá curtir o melhor da folia com segurança e conforto, das 12h às 22h, no estacionamento externo do mall.

O evento contará com atrações para todas as idades, como blocos de carnaval, maquiagens para as crianças, concurso de fantasia, feira gastronômica e sorteio de diversos prêmios.

Nos dois dias de evento, seis blocos vão agitar os foliões. No sábado, a animação fica por conta dos grupos Baú do Pirata Kids, Bloco Frafrum e Dani Olinka e Batuka Mais. No domingo, os blocos Fraldinha Molhada,Bloco Krakatoa Forró e o Bloco do Chocolatte vão sacudir o público.

Entres os principais estão o Baú do Pirata Kids e Fraldinha Molhada. Com músicas infantis didáticas para crianças e toda a família com diversas apresentações para todos se divertirem. O Bloco do Chocolatte, fundado em 1975, pelo sambista Anderson Luciano, vai trazer muito samba no pé.

No espaço, haverá uma feira gastronômica com opções variadas de comidas e bebidas à venda, como espetinhos, hambúrguer, pastel e doces. O concurso de fantasia premiará as mais originais e criativas e as pinturas faciais deixarão os pequenos foliões mais animados e coloridos. Além disso, os participantes vão concorrer a diversos brindes que serão sorteados durante os dois dias de carnaval.

O Carnabloco é uma excelente opção para os moradores de Itaquera e região aproveitarem o carnaval mais perto de casa. Uma realização do Shopping Metrô Itaquera e da Manaka Cultural.

Confira a programação abaixo.

Sábado:

13h30 – Bloco Baú do Pirata kids

16h – Bloco Frafrum

19h30 – Dani Olinka e Batuka Mais

Domingo:

13:30 – Bloco Fraldinha Molhada

16h – Bailinho de Carnaval

17h – Bloco Krakatoa Forró

19h30 – Bloco do Chocolatte

Serviço:

Carnabloco em Itaquera

Data: 3 e 4 (sábado e domingo) de fevereiro de 2024

Horário: das 12h às 22h

Local: estacionamento externo do Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Entrada gratuita