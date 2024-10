Cármen Lúcia lamenta falta de mulheres entre eleitos nas capitais

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia, lamentou a falta de mulheres entre os 11 nomes eleitos a prefeituras das capitais no 1º turno.

“Eu fico triste em saber que em uma sociedade com pouco mais de 52% do eleitorado e da população brasileira [formado por mulheres], que sejamos tão poucas no cenário da política”, afirmou a ministra, na noite deste domingo (6), em entrevista à imprensa no TSE.

“O desvalor que se atribui às mulheres é exatamente para que a gente não tenha possibilidade, em igualdade de posições, de exercer os mesmos direitos, que seria de parceria, conjugação de humanidades, e não de busca de poder pelo poder”, afirmou Cármen Lúcia.