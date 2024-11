Carlos Thadeu de Freitas lança livro sobre os dilemas da economia brasileira

O livro “A Saga da Crise” (Editora Ex-Libris) contém uma seleção de 100 artigos do economista Carlos Thadeu de Freitas Gomes, publicados no jornal eletrônico Poder360, entre 2020 e 2024. A obra traz reflexões sobre a complexa realidade econômica do Brasil, agravada pela pandemia da Covid-19. O lançamento será no Rio de Janeiro, no dia 13 de novembro, às 19h, na Livraria da Travessa, em Botafogo (R. Voluntários da Pátria, 97). Todo o valor arrecadado com a venda do livro será doado para a Escola Especial Crescer, em Niterói (RJ), que promove atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

Não falta experiência ao autor, professor das mais importantes universidades do país, ex-diretor do Banco Central, da Petrobras e do BNDES, além de consultor externo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em seus artigos, Carlos Thadeu aborda diversos temas, que vão desde os dilemas da economia ao crescimento sustentável, sempre buscando apontar soluções para nossos problemas, acentuados pela má distribuição de renda.

No prefácio, Paulo Rabello de Castro, economista que presidiu o IBGE e o BNDES, vai direto no ponto: “Carlos Thadeu soube, como poucos, ler o que vinha pela frente e projetar com antecedência as manobras necessárias para evitar vultosos prejuízos financeiros e custos sociais alarmantes para o nosso sofrido Brasil. Esse é o tipo de experiência que só se aprende em lutas com tiro real, com astúcia e destemor”.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, resume a grande virtude de Carlos Thadeu: “O talento para traduzir as informações econômicas em uma linguagem clara, aliado à capacidade de apreensão da realidade brasileira, o tornaram uma fonte valiosa para os jornalistas, que se acostumaram a ter nele um consultor quase obrigatório, dependendo da pauta a ser apurada”.

Sobre o autor:

O economista Carlos Thadeu de Freitas Gomes tem 77 anos. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Mestre em Economia pela FGV, Carlos Thadeu foi diretor do Banco Central (1986-1988) e da Petrobras (1990-1992); presidente do Conselho de Administração do BNDES e diretor do BNDES, de 2017 a 2019. Na área acadêmica, foi professor do IBMEC, FGV, PUC, UNB E UFF. Atualmente, é assessor externo da área de economia da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Escreve para o Poder360 às segundas-feiras.



Serviço:

Lançamento do livro “A Saga da Crise” (Editora Ex-Libris)

Autor: Carlos Thadeu de Freitas Gomes

Data: 13 de novembro, às 19h

Local: Livraria da Travessa – Botafogo (R. Voluntários da Pátria, 97) – Rio de Janeiro