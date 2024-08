Carlos Alberto de Nóbrega se emociona ao ouvir voz do pai recriada por IA

Documentário sobre Carlos Alberto de Nóbrega, produção original do +SBT, recriou a voz de Manuel da Nóbrega, pai do humorista, por meio de inteligência artificial.

O primeiro episódio da série documental, intitulada “Cazalbé, O Herdeiro da Graça”, foi exibido nesta quinta-feira (1) no evento de lançamento do streaming do SBT, no qual o UOL esteve presente.

Produção reproduziu uma carta escrita por Manuel ao filho quando ele assinou o primeiro contrato com Rádio Nacional. Manuel era locutor, empresário e também comediante.

Carlos Alberto chorou na hora que exibiram a leitura da certa com a voz do pai, recriada com o uso de inteligência artificial. Em um dos trechos dela, Manuel escreveu: “Eu me orgulho de ti. Do papai, Manuel de Nóbrega”.

O humorista relembrou então a difícil época da morte do pai, ocorrida em 1976. “Eu tinha que ficar escrevendo humor com minha mãe com câncer generalizado em um quarto e o meu pai morrendo de outro. Eu não quis vê-lo morto.”

Carlos Alberto também comentou sobre as comparações feitas entre ele e o pai. “É uma covardia querer comparar um com o outro. Quando ele começou tinham duas câmeras. Ele fez de algo tão simples um sucesso. Dizem que eu sou muito centralizador: e eu sou mesmo. Aquela carta é a minha Bíblia. E eu sigo aquilo, por isso que eu fico tão emocionado. Em 1987, eu assinava o meu primeiro contrato. Eu devo muito ao Silvio Santos. Por uma coisa que eu não vou contar, é uma coisa minha e dele. Meu pai tinha adoração por ele [Silvio Santos].”

BRIGA COM SILVIO SANTOS

Ainda em Cazalbé – O Herdeiro da Graça, o comediante também comentou desavença que teve com Silvio Santos.

Começou na minha casa a ideia do Silvio ter uma TV. Eu nunca toquei nesse assunto. Eu fui trabalhar com o Silvio e não deu certo. Eu tenho uma personalidade forte, o Silvio é o Silvio, e começamos a não nos entender.

O humorista detalhou então a briga que teve com o dono do SBT. “Quando meu pai morreu, de câncer, minha mãe estava com câncer. Olha como eu estava. A minha insegurança… O Silvio no auge da carreira. Eu liguei e falei para ele: ‘tem que fazer o lance da herança do meu pai’. E o Silvio me explicou: ‘Quando fizemos o negócio da televisão ele ficou com 10%. Começaram a fazer a minha cabeça, falavam que o Silvio tirou a TV do meu pai. Eu briguei com o Silvio. Fiquei sem falar com ele”.

Eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. Na minha casa era proibido assistir o Silvio.