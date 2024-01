Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cirurgia no cérebro

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 17. O humorista estava internado após passar por uma cirurgia no cérebro para retirar um coágulo que se desenvolveu em uma queda.

O acidente doméstico resultou em uma internação em novembro do ano passado. O humorista chegou a mostrar as cicatrizes que adquiriu após a primeira cirurgia no cérebro. No entanto, após a descoberta do sangramento, Carlos Alberto retornou ao hospital, realizou outra operação e ficou internado por 19 dias.

O apresentador agradeceu a equipe médica que cuidou dele.

“Após passar 19 dias em tratamento de um trauma craniano, sob cuidado pelas equipes do Kallil, Rogério Tuma, Fausto e Marcos, não poderia dedicar minha eterna gratidão para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos aqueles que passaram por mim nesses longos dias”, declarou Carlos Alberto em publicação em seu Instagram.

Ele acrescentou: “Meu eterno agradecimento não só pela competência de todos eles, mas, principalmente, pelo calor humano, tanto o pessoal da UTI quanto os demais. Vocês são seres humanos que Deus colocou na Terra para não apenas cumprirem seu dever, mas [para fazerem isso] com amor. Em nome da família Nóbrega, meu eterno agradecimento”.

A notícia da alta foi celebrada por fãs e famosos. “Deus é maravilhoso. Viva Carlinhos! Pronto para a luta! Feito para durar”, escreveu o humorista Tom Cavalcante. “Graças a Deus está bem! Amém”, comentou a atriz Tatá Werneck.