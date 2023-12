Carlos Alberto de Nóbrega é internado para retirada de coágulo no cérebro

Carlos Alberto de Nóbrega foi internado nesta quinta, 14, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador já havia dado entrado no hospital no dia 11 de novembro, após sofrer uma queda em sua casa de campo e ter um pequeno sangramento interno na cabeça.

Agora, passará por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro, que acontecerá nesta quinta, às 18h.

Carlos Alberto de Nóbrega também foi internado após diagnóstico de covid-19 em agosto. Em 2021, ele já havia sido hospitalizado com a mesma doença.