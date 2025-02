Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, é internado em São Paulo

O renomado apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi admitido esta semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está sendo tratado por uma virose. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do SBT, que assegurou que o estado de saúde do comediante é estável.

Em decorrência da sua internação, a emissora decidiu suspender as gravações do programa humorístico “A Praça é Nossa”, que estavam programadas para esta semana. Contudo, duas gravações já foram agendadas para a próxima semana, demonstrando otimismo quanto à recuperação do artista.

A expectativa é que Carlos Alberto de Nóbrega receba alta em breve, permitindo assim seu retorno às atividades na televisão brasileira, onde se destaca há décadas como um ícone do humor nacional.