Carlinhos Maia é condenado pela Justiça após expor conversa privada com fã

A Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu condenar o influenciador digital Carlinhos Maia ao pagamento de uma multa no valor de R$ 10 mil por danos morais, em decorrência da exposição indevida de uma conversa privada com uma fã. A sentença foi proferida após a divulgação, sem consentimento, de um diálogo que o influenciador manteve com uma moradora de Campo Grande.

O julgamento foi conduzido pelo desembargador Alexandre Raslan, que destacou que a mulher envolvida na troca de mensagens tinha expectativa legítima de que sua comunicação fosse mantida em confidencialidade. O episódio se desenrolou quando a fã expressou sua indignação em relação à resposta rápida da polícia ao assalto sofrido por Maia em 2022, questionando se a mesma atenção teria sido dada caso a vítima fosse alguém em situação socioeconômica inferior. Ela ainda fez uma comparação com a experiência traumática de sua própria filha, que havia sido vítima de um ataque violento meses antes e não recebeu tratamento semelhante.

A repercussão da publicação nos stories do influenciador foi significativa, resultando em ataques direcionados à mulher por parte de seguidores de Maia. Em sua ação judicial, ela alegou que essas hostilidades contribuíram para o surgimento de problemas sérios relacionados à saúde mental, incluindo crises de ansiedade que exigiram intervenção médica. Apesar dos pedidos adicionais por compensação devido a outras agressões verbais sofridas, tais solicitações não foram acatadas pelo tribunal.

Até o presente momento, a assessoria de Carlinhos Maia não se manifestou publicamente sobre a condenação. O caso suscita debates importantes acerca dos limites da privacidade nas plataformas digitais e as responsabilidades dos influenciadores na proteção das informações pessoais de seus seguidores.