Carla Prata é destaque em Festa de Lançamento dos Sambas-Enredos do Carnaval de SP

A apresentadora Carla Prata, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, participou nesta noite de sábado, dia 2 de dezembro de 2023, de um dos eventos mais aguardados antes do carnaval: o Lançamento dos Sambas-Enredos do Carnaval 2024 de São Paulo, ocorrido na Fábrica do Samba.

Para o mini desfile, a apresentadora escolheu um esplendoroso macacão arrastão cor da pele em látex trançado importado, cravejado em pedrarias e strass, com mais de 50 mil cristais na cor topázio. Para compor o look, headband e brincos combinando na cor.

A apresentadora do Pod Trash, que é um podcast exibido no Youtube sobre desafios dos relacionamentos atuais e histórias “trashs” vivenciadas pelos convidados, foi flagrada em clima de romance com o namorado, o mister Luiz Gustavo Mustafe Peres.

Pelo segundo ano, Carla Prata reinará sozinha à frente dos ritmistas da ‘Bateria do Zaca’, comandada pelo Mestre Serginho. A Acadêmicos do Tucuruvi levará para o sambódromo paulistano “IFÁ” como enredo para o Carnaval de 2024, buscando manifestar uma mensagem de respeito e valorização da cultura africana, com relevância da preservação das tradições e conhecimentos ancestrais. O samba-enredo é de autoria dos compositores: Macaco Branco, Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcello Medeiros e Denis Moraes.

A escola será a sétima a desfilar no Sambódromo do Anhembi, no sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, encerrando o carnaval paulistano.

Samba-enredo

Olori, Alagbara, Olodunmaré

Axé Orunmilá

A ponta da lança Igbá de Ifá

Tucuruvi, Laroiê, Mojubá

Epá, Ojú, Olorun

Ifá Ó, Exu Ago

Labareda de Ifé, A Força Igbadú

Ilumina meu caminho

E fundamentos de Odu

Poesia de Irofá soprou além-mar

Tem dendê nos mistérios de Orun

Irukerê, Irukerê

Simboliza a realeza, aos olhos de Opelê

Irukerê, Irukerê

Ilê Brasil, aiê, aiê

Ori canta o Filá, salve meu Babalawô

Terra, Fogo, Água e Ar, Obará

Nos olhos de Opón Ifá vejo o fim da minha dor

E na gira das Yás, Odara

Respeitem minha ancestralidade

Tolere a diferença na raiz

Meu samba luta pela igualdade

No ilê da Cantareira sou Feliz

Negra cultura, nossa essência

Na filosofia, na religião

Herança de Ifá é resistência

Me abraça, somos irmãos!

Composição: Macaco Branco / Carlos Bebeto / Djalma Santos / Chiquinho Gomes / Dr. Marcello Medeiros / Denis Moraes