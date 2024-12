Carla Prata aposta em conforto e estilo no primeiro ensaio de rua da Tucuruvi

Na noite deste domingo (17), Carla Prata, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, marcou presença no primeiro ensaio de rua da escola, realizado na tradicional Avenida Mazzei, situada na zona norte da capital paulistana. E para fechar o ano com chave de ouro, o ensaio que foi o último de 2024, foi temático de Natal e os componentes capricharam nos looks ao utilizarem as cores vermelho e branco, além de acessórios natalinos como gorro de papai noel, tiaras entre outros, celebrando o samba em um clima de festa e confraternização.

Carla brilhou com um look vermelho vibrante, que uniu glamour, ousadia e conforto. A Rainha apostou em um corpete estruturado de vinil, que realçou sua silhueta com elegância, combinado com uma saia de franjas brilhantes, que refletiam a luz a cada movimento, dando ainda mais vida ao seu samba no pé. Para completar o visual, a apresentadora escolheu tênis brancos bordados com pedrarias, uma escolha moderna e prática, perfeita para a maratona de ensaios. O toque final ficou por conta de um rabo de cavalo impecável e uma maquiagem sofisticada, destacando os lábios vermelhos, que harmonizaram com o brilho da produção.

Mais do que uma figura de destaque, a Primeira Rainha de Bateria Portadora de Doença Rara se conecta genuinamente com a comunidade. Durante o ensaio, ela interagiu com os integrantes da escola, reforçando seu carisma e liderança natural. Sua energia contagiou os presentes, que não pouparam elogios à Rainha.

Ao final da noite, ao comentar sobre o clima do ensaio, Carla Prata brincou: “A energia da Tucuruvi não cabe na Avenida. Esse foi só o aquecimento para o que vamos levar ao Anhembi em nosso desfile oficial.”

O ensaio de rua, além de um momento de preparação para o grande desfile, trouxe a essência do enredo “Assojaba – A Busca pelo Manto”, que será apresentado no Sambódromo do Anhembi em 2025, onde a escola será a 5ª agremiação a desfilar no sábado de carnaval, dia 1º de março de 2025, pelo Grupo Especial do carnaval de São Paulo.

A Acadêmicos do Tucuruvi também promoveu momentos de descontração entre a comunidade, distribuindo brindes aos participantes que entraram na brincadeira e escolheram papéis premiados. A iniciativa reforçou o espírito de união e celebração que a escola carrega em sua preparação para o Carnaval 2025.